Одышка, отеки, слабость: как заметить тромб, пока он вас не убил

О тромбозах мы часто узнаём слишком поздно — когда сформировавшийся тромб уже оторвался и грозит летальным исходом. В этом случае спасет разве что экстренная помощь. Но лучше до этого не доводить, а распознать тромбоз на ранней стадии — некоторые его симптомы можно заметить даже самостоятельно. Мы поговорили с врачами и выяснили, что нужно знать о тромбозе каждому, почему он возникает и как его не допустить.
Что такое тромбоз
Если говорить очень просто, то тромбоз — это образование сгустков в крови, тромбов, которые уменьшают просвет сосуда и ухудшают кровообращение.
— Клетки и белки крови, склеивающие их, на какой-то момент склеиваются и образуют тромб. Он тут же может раствориться, а может остаться, — говорит врач-кардиолог Наталья Гуляева.
Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Прикрепленный к стенке сосуда тромб пока не очень опасен, но, оторвавшись, тромбы двигаются в более мелкие сосуды и из-за своих размеров могут их полностью закупорить. После закупорки прекращается кровоснабжение, то есть доставка кислорода и питательных веществ к органу или его части. Это приводит к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии и даже к смерти.
Делятся тромбозы на два типа: артериальный и венозный. Артериальные как правило развиваются крайне быстро, сопровождаются болями и локальным снижением кровотока — ишемией. Самые яркие представители артериального тромбоза: инфаркт и инсульт — многие знают, что они порой случаются внезапно и требуют быстрой реакции окружающих и врачей.
С венозными тромбозами немного проще. Их симптомы можно успеть заметить до острой стадии, потому что они развиваются медленней и не требуют экстренного реагирования. Первыми звоночками могут быть слабость, одышка и обмороки.
Симптомы тромбоза
Общими признаками тромбоза независимо от его локализации и вида служат боль, ограничение подвижности и снижение функции органа либо части тела, в тканях которой произошло нарушение кровообращения. На ранних стадиях можно заподозрить только венозный тромбоз, потому что артериальный сразу сопровождается яркими симптомами, требующими срочного медицинского вмешательства.
По словам кардиолога, первые симптомы венозных тромбозов это боли в ногах. Особое внимание нужно обратить, если боль локализуется в икрах и когда болит и отекает только одна нога. Внезапная одышка, головокружение, потеря сознание — все эти неприятности могут указывать на венозный тромбоз. Из-за того что эти симптомы встречаются во многих болезнях, трудно диагностировать именно тромбоз.
— Какая-то неясная одышка при ходьбе: пошел — задохнулся, остановился — прошло. У пожилых это часто непонятно с чем связанная одышка, головокружение, слабость и даже потеря сознания. Просто острый приступ дурноты у пожилого человека может быть симптомом венозного тромбоза, — говорит Наталья Гуляева.
Однако есть всё-таки пара пунктов, как можно заподозрить артериальный тромбоз заранее. Предынфарктное состояние, например, начинается с болей в левой части груди, которые усиливаются при ходьбе и отдают в левую руку, горло, челюсть. На предынсультное состояние указывает резкое ухудшение памяти и внимания, падение зрения на одном глазу и слабость в левой руке, особенно если конечность начала неметь или белеть.
Почему появляются тромбы
Врачи отмечают, что при подозрении на тромбоз нужно обращать внимание на то, что с человеком было до того, как внезапно появились симптомы. Сами тромбы — это защитная реакция нашего организма. Они могут возникать после травм, подъемов давления, воспалений, оперативных вмешательств и долгого периода ограничения подвижности тела.
— Это попытка организма сохранить весь организм путем потери его кусочка. Тромб закупоривает просвет сосуда, нарушая кровоток, — добавляет Гуляева.
Есть люди, которые генетически предрасположены к возникновению тромбов, иногда такая предрасположенность бывает не врожденная, а приобретенная — это называется тромбофилия. У таких пациентов риск формирования тромба при сопутствующих факторах возрастает в разы.
— Причиной тромбоза могут быть многие факторы, начиная от наследственных, заканчивая травматическим поражением конечностей. Также при употреблении алкоголя сосуды сужаются, кровь густеет и могут возникнуть тромбозы, — говорит сосудистый хирург Денис Жарков.
Денис Жарков — сосудистый хирург екатеринбургской ЦГКБ
Что делать, если заподозрили тромбоз
Если симптомы не острые — необходимо обратиться к хирургу по месту жительства или хирургический стационар, в приемное отделение. Если вы понимаете, что есть угроза жизни человека, жжение в груди, одышка, нарушения речи, асимметрия лица — в этом случае нужно вызвать скорую помощь.
— Какие-то симптомы остро развившиеся, которые представляют угрозу для жизни и сопровождаются такими состояниями. То есть внезапные нарушения сознания и дыхания, изменения давления и пульса. Это показания к вызову скорой помощи, всем остальным занимается поликлиника, — объясняет Гуляева.
Если тромб уже оторвался, нужно срочно вызвать врача. Обратить внимание стоит на то, что человек побледнел, покрылся пóтом, появились боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке.
— Для тромбоэмболии легочной артерии основной симптом — острая внезапно возникшая одышка. Пациента может беспокоить кашель, кровохарканье, частая и резкая боль в груди. Кроме всего прочего, тромбоэмболия может сопровождаться потерей сознания на длительный или кратковременный срок, — рассказывал нам ранее врач-рентген-хирург Артем Гаврилко. — Эти состояния и симптомы требуют неотложного вызова скорой помощи. При их появлении ни в коем случае нельзя человеку самому добираться до больницы.
Артем Гаврилко — врач-рентген-хирург тюменской
В лечении тромбозов есть всего три варианта и все рассматриваются исходя из того, насколько тяжелое состояние у пациента. Если за медицинской помощью обратиться вовремя, то лечить будут в стационаре медикаментозно, для этого используют кроворазжижающие препараты. Если у пациента острое состояние, то возможно оперативное вмешательство, при нем сосудистый хирург удаляет тромб, перекрывший сосуд, или ставит на особо крупные вены специальные сеточки — кава-фильтры, чтобы тромбы не могли улететь дальше и перекрыть жизненно важные сосуды. В ситуации, когда уже нет времени на оперативное вмешательство, используют специальные препараты — тромболитики. Они растворяют тромб, но есть риск открытия кровотечения.
Сердечно-сосудистые заболевания только за прошлый год унесли почти