Одышка, отеки, слабость: как заметить тромб, пока он вас не убил

— Клетки и белки крови, склеивающие их, на какой-то момент склеиваются и образуют тромб. Он тут же может раствориться, а может остаться, — говорит врач-кардиолог Наталья Гуляева.



Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.



Прикрепленный к стенке сосуда тромб пока не очень опасен, но, оторвавшись, тромбы двигаются в более мелкие сосуды и из-за своих размеров могут их полностью закупорить. После закупорки прекращается кровоснабжение, то есть доставка кислорода и питательных веществ к органу или его части. Это приводит к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии и даже к смерти.

