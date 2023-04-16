Тест на деменцию за одну минуту: сможете ли вы найти шесть животных на картинке

В России, по самым скромным подсчетам, живет около двух миллионов людей с деменцией. Болезнь часто становится неприятным сюрпризом для самого больного и для его родственников, потому что на первые признаки можно долго не обращать внимания, а последствия деменции необратимы.

— В первую очередь нужно быть внимательными к своим близким старшего возраста. Обращать внимание нужно на странные фразы, необычное поведение, — говорит президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. — Человек может не узнавать пространство, не понимать, какой сейчас год, забывать или путать слова, назначения предметов, задавать один и тот же вопрос, может начать складировать и собирать ненужные вещи. Может часто меняться настроение, наступает апатия, депрессия, человек теряет интерес к жизни, говорит, что «зажился на этом свете».