СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 81.74
eur 89.17
Тема дня40-летний мужчина пропал в Новосибирске
Все новости
Все новости
Обзор

Госдума приняла закон о полном запрете вейпов для подростков

Запрет продажи будет распространяться на все устройства и жидкости для них

1 317

Госдума приняла законопроект о запрете вейпов

Поделиться

Депутаты Госдумы приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как за продажу несовершеннолетним классических сигарет.

Законопроект внесли в Госдуму в конце прошлой недели, сегодня его приняли сразу в трех чтениях. Теперь проект поправок четырех статей действующего законодательства будет передан на рассмотрение в Совфед.

В ряде законов, регулирующих продажу и рекламу вейпов, появится приписка о том, что к отпуску несовершеннолетним будут запрещены не только никотиновые жидкости, но и безникотиновые аналоги, а также все электронные устройства для доставки никотина.

Поправки вносят в эти законы:

  • «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
  • «О рекламе»;
  • «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
  • «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».
Эти поправки скоро могут вступить в законную силу

Эти поправки скоро могут вступить в законную силу

Поделиться

Наказания останутся теми же, что и за нарушение законов о курении классических сигарет. Технически отдельного закона о запрете вейпов для несовершеннолетних не предусматривается, а добавляются поправки к ранее существующим. Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тысяч рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время отчета председателя правительства Михаила Мишустина в конце марта попросил премьер-министра поддержать запрет вейпов. Также Володин дал поручение профильным комитетам подготовить в кратчайшие сроки законопроект об урегулировании продажи безникотиновой продукции и вейпов.

По теме

ВейпыГосдумаЗаконопроектЭлектронная сигарета
  • ЛАЙК9
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter