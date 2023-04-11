Госдума приняла закон о полном запрете вейпов для подростков

В ряде законов, регулирующих продажу и рекламу вейпов, появится приписка о том, что к отпуску несовершеннолетним будут запрещены не только никотиновые жидкости, но и безникотиновые аналоги, а также все электронные устройства для доставки никотина.



Поправки вносят в эти законы:

