Госдума приняла закон о полном запрете вейпов для подростков

Депутаты Госдумы приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как за продажу несовершеннолетним классических сигарет.
Законопроект внесли в Госдуму в конце прошлой недели, сегодня его приняли сразу в трех чтениях. Теперь проект поправок четырех статей действующего законодательства будет передан на рассмотрение в Совфед.
В ряде законов, регулирующих продажу и рекламу вейпов, появится приписка о том, что к отпуску несовершеннолетним будут запрещены не только никотиновые жидкости, но и безникотиновые аналоги, а также все электронные устройства для доставки никотина.
Поправки вносят в эти законы:
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- «О рекламе»;
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».
Наказания останутся теми же, что и за нарушение законов о курении классических сигарет. Технически отдельного закона о запрете вейпов для несовершеннолетних не предусматривается, а добавляются поправки к ранее существующим. Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тысяч рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время отчета председателя правительства Михаила Мишустина в конце марта попросил премьер-министра поддержать запрет вейпов. Также Володин дал поручение профильным комитетам подготовить в кратчайшие сроки законопроект об урегулировании продажи безникотиновой продукции и вейпов.