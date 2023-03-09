«Если тебя убьют, я заберу у тебя магазин?» Как врач-реаниматолог трижды ездил в зону спецоперации

Заградительный отряд — воинские подразделения, которые использовались в ходе войн с древних времен. Основной целью заградотрядов было предотвращение бегства с поля боя и отступления войск.

А если человек в окопе не готов стрелять в ту сторону, зачем он там нужен? Некоторые мобилизованные морально и физически лучше подготовлены, чем контрактники. Контрактники как раз иногда не очень хорошо себя показывают, им важно отсидеть свой контракт.

Зачем медику оружие

— Естественно, у меня с собой было боевое оружие, я часто находился на передовой в «красной зоне», там в любой момент могут начать обходить слева, справа. Сектор надо держать. Медики тоже стоят в боевом охранении, чтобы другие могли отдохнуть. Это там называется «встать на фишку». Без оружия стоять? Нет. Но у меня при каждом выходе на боевое задание была установка внутри: не использовать ни одного патрона. В большинстве случаев мне это удавалось.