«Лет через 50 и мыло может появиться»: как читатели НГС отреагировали на отсутствие удобств в больнице № 2

Часть читателей считают, что люди сами виноваты, что в больницах не хватает условий:

— И согласна, и не согласна с автором, — рассуждает еще одна читательница. — Менталитет людей ухудшается. Мыло (бутылочку) можно на веревочку привязать, конечно. С туалетной бумагой хуже. Ее хватит на первые 10 мин . Она вся будет смотана и раскидана. Знаю это не по больнице.

— Есть такая черта в стране, да, — соглашается Bream. — Так что мыло надо свое иметь и бдить. Ну а то, что горячую не подвезли... В принципе, ее отродясь в больничках не бывало, но можно засесть строчить жалобы на сайт регионального Минздрава, глядишь, может и купят водогрей туда, литров на 50. Его утащить сложнее.