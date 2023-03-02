«Лет через 50 и мыло может появиться»: как читатели НГС отреагировали на отсутствие удобств в больнице № 2

Журналистка НГС Екатерина Евстафьева оказалась в стационаре больницы скорой помощи
— Разве теплая вода и мыло — не те базовые средства, что должны хотя бы минимально снизить риск распространения инфекций? — удивилась она. — Врачи, медсестры и санитары прикладывают много усилий для того, чтобы вылечить больных, неужели им нельзя помочь? [...] Правительство региона выделяло 150 миллионов на украшения Новосибирска, тогда почему не найдутся деньги на такие необходимые нужды?
После публикации материала десятки читателей НГС оставили около двух сотен комментариев с возмущениями (как ситуацией со снабжением больниц, так и менталитетом соотечественников).
Часть читателей считают, что люди сами виноваты, что в больницах не хватает условий:
— И согласна, и не согласна с автором, — рассуждает еще одна читательница. — Менталитет людей ухудшается. Мыло (бутылочку) можно на веревочку привязать, конечно. С туалетной бумагой хуже. Ее хватит на первые
— Есть такая черта в стране, да, — соглашается Bream. — Так что мыло надо свое иметь и бдить. Ну а то, что горячую не подвезли... В принципе, ее отродясь в больничках не бывало, но можно засесть строчить жалобы на сайт регионального Минздрава, глядишь, может и купят водогрей туда, литров на 50. Его утащить сложнее.
Кто-то считает, описанная проблема, в целом, легко решается самостоятельно.
— Обычно на другой день приезжают родственники и привозят мыло, туалетную бумагу и продукты. А пользоваться больничным мылом и туалетной бумагой для некоторых брезгливо, — пишет читатель Наивный.
Но многие читатели также недовольны организацией быта в медучреждениях.
— Прекрасно. Значит везут человека на скорой. Если у него вдруг в карманах не окажется кусочка мыла и туалетной бумаги, то и ходить ему в благоприятном случае по больнице с грязными руками и подтираться ободком унитаза или еще чем-то? — Поддержала Екатерину L_L_. — Не у всех людей, внезапно заболевших, есть родственники в одном и том же городе, кто бы мог это всё привезти потом в больницу.
— Как простой врач, говорю вам, что отсутствие бумаги, мыла — на совести главного врача... — пишет Гость.
— Мыло и горячая вода не входит в ваши и наши налоги. Из дома брать надо. Как и лекарства желательно. И врача знакомого иметь. Ишь чего захотела… мыло… Еще поди жидкое? И бумагу туалетную? — ерничает Ой всё.
— Не доросли пока, — печально резюмирует еще один Гость. — Но уже туалет неплохо выглядит. Лет через 50 мыло может появиться...
Ранее НГС опубликовал возмущение сибирячки, сын которой попал в детскую больницу на Вертковской. По ее словам, младший персонал и техничка всё время кричали на детей.