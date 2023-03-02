«Почему в больнице нет мыла и горячей воды?» Как журналистку НГС увезли на скорой и положили в коридоре

К сожалению, от болезней никто не застрахован, поэтому помощь врачей может потребоваться в любой момент. Так, журналист НГС Екатерина Евстафьева оказалась в больнице накануне своего отпуска, ей потребовалась операция. Она благодарна врачам, которые ей помогли, а вот к обстановке в самом медицинском учреждении остались вопросы. Какие — читайте в авторской колонке.
Я попала в хирургический корпус больницы скорой помощи
После операционной меня привезли в отделение. Места в палате не оказалось, поэтому я осталась в коридоре на высокой каталке. Сначала это не казалось проблемой, но потом...
Минус этого места такой же, как у боковушки рядом с туалетом в плацкартном вагоне: мимо постоянно кто-то ходит. Это может быть крупный мужчина, под которым трясется пол, медсестра с пациентом в коляске или женщина, которая развозит завтраки и обеды. Также некоторые пациенты любят громко спорить с медперсоналом, и если бы в палате можно было закрыть дверь и не слышать этого, то здесь так не получится. Еще один недостаток: из-за катетера в животе слезать с высокой каталки явно сложнее, чем с обычной кровати, потому что почти любое движение отдается болью.
Но что удивило больше всего — почему в больнице, куда людей привозят для оказания экстренной помощи, в туалетах нет туалетной бумаги, мыла и горячей воды? Как я ни крутила кран у раковины в туалете, шла только холодная.
Конечно, фельдшеры скорой предупреждают о том, что нужно брать с собой. И, само собой, основная задача больницы — вовремя оказать помощь пациентам. Но почему в третьем по величине городе страны в больнице нет элементарных удобств?
Разве теплая вода и мыло — не те базовые средства, что должны хотя бы минимально снизить риск распространения инфекций? Врачи, медсестры и санитары прикладывают много усилий для того, чтобы вылечить больных, неужели им нельзя помочь? Тем более в отделении лежат люди после операций. Правительство региона выделяло