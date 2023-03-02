«Почему в больнице нет мыла и горячей воды?» Как журналистку НГС увезли на скорой и положили в коридоре

Минус этого места такой же, как у боковушки рядом с туалетом в плацкартном вагоне: мимо постоянно кто-то ходит. Это может быть крупный мужчина, под которым трясется пол, медсестра с пациентом в коляске или женщина, которая развозит завтраки и обеды. Также некоторые пациенты любят громко спорить с медперсоналом, и если бы в палате можно было закрыть дверь и не слышать этого, то здесь так не получится. Еще один недостаток: из-за катетера в животе слезать с высокой каталки явно сложнее, чем с обычной кровати, потому что почти любое движение отдается болью.

