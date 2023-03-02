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«Почему в больнице нет мыла и горячей воды?» Как журналистку НГС увезли на скорой и положили в коридоре

Она благодарна врачам, но ее возмутили условия в хирургии на Тургенева

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Многих новосибирцев, которым требуется экстренная медицинская помощь, скорая увозит в больницу на Тургенева. Рассказываем, как там внутри

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К сожалению, от болезней никто не застрахован, поэтому помощь врачей может потребоваться в любой момент. Так, журналист НГС Екатерина Евстафьева оказалась в больнице накануне своего отпуска, ей потребовалась операция. Она благодарна врачам, которые ей помогли, а вот к обстановке в самом медицинском учреждении остались вопросы. Какие — читайте в авторской колонке.

Я попала в хирургический корпус больницы скорой помощи № 2 поздно ночью 25 февраля. Врачи, медсестры и санитары работали быстро и вовремя оказали помощь. Но к оснащению отделения есть вопросы. После осмотра, анализов и УЗИ врач сказал, что у меня аппендицит, нужно делать операцию. Вещи пришлось оставить в приемном покое, ценности (телефон, документы, деньги) описали, одежду сложили в отдельный пакет. В операционную меня, замотанную в простыню, поднимала на коляске медсестра. Операция закончилась около 03:00, аппендицит не подтвердился. Но врачи нашли воспаление, которое теперь и нужно лечить.

После операционной меня привезли в отделение. Места в палате не оказалось, поэтому я осталась в коридоре на высокой каталке. Сначала это не казалось проблемой, но потом...

Лежать в коридоре оказалось не слишком-то удобно

Лежать в коридоре оказалось не слишком-то удобно

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Для больницы кормили вкусно

Для больницы кормили вкусно

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Минус этого места такой же, как у боковушки рядом с туалетом в плацкартном вагоне: мимо постоянно кто-то ходит. Это может быть крупный мужчина, под которым трясется пол, медсестра с пациентом в коляске или женщина, которая развозит завтраки и обеды. Также некоторые пациенты любят громко спорить с медперсоналом, и если бы в палате можно было закрыть дверь и не слышать этого, то здесь так не получится. Еще один недостаток: из-за катетера в животе слезать с высокой каталки явно сложнее, чем с обычной кровати, потому что почти любое движение отдается болью.

Но что удивило больше всего — почему в больнице, куда людей привозят для оказания экстренной помощи, в туалетах нет туалетной бумаги, мыла и горячей воды? Как я ни крутила кран у раковины в туалете, шла только холодная.

Мыла, туалетной бумаги и горячей воды в больнице не оказалось

Мыла, туалетной бумаги и горячей воды в больнице не оказалось

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Конечно, фельдшеры скорой предупреждают о том, что нужно брать с собой. И, само собой, основная задача больницы — вовремя оказать помощь пациентам. Но почему в третьем по величине городе страны в больнице нет элементарных удобств?

Разве теплая вода и мыло — не те базовые средства, что должны хотя бы минимально снизить риск распространения инфекций? Врачи, медсестры и санитары прикладывают много усилий для того, чтобы вылечить больных, неужели им нельзя помочь? Тем более в отделении лежат люди после операций. Правительство региона выделяло 150 миллионов на украшения Новосибирска, тогда почему не найдутся деньги на такие необходимые нужды? Наверняка такая же ситуация и в других больницах города.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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