Даже без кашля: что за странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией

Россияне опять стали активно болеть. Февраль в этом плане стал гораздо тяжелее, чем предполагалось. Причем, как отмечают пациенты, всё начинается вроде с безобидной простуды, а потом заканчивается тяжелой пневмоний и больничной койкой.
Эпидемиологи говорят о продолжающемся росте случаев коронавируса, гриппа и ОРВИ. К примеру, по последним данным петербургского Роспотребнадзора, в конце января заболеваемость этими респираторными инфекциями за неделю выросла в городе на 14,1%. Об этом сообщает «Доктор Питер».
— По результатам вирусологического мониторинга, продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов. Среди находок основные доли составили сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы. Среди вирусов гриппа нарастает количество лабораторно подтвержденных случаев вируса В. Также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09, — сообщали недавно в ведомстве.
Вновь растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. Как заявлял федеральный Роспотребнадзор, в начале февраля показатель заболеваемости вырос на 33%. Среди доминирующих штаммов в России — омикрон и его подварианты. Последний — под названием «кракен» — завезли в Россию перед Новым годом.
На 22 февраля число выявленных случаев коронавируса превысило по стране
Думали, легкая простуда, а оказалось всё гораздо серьезнее
Пациенты поделились с «Доктором Питером» своими историями болезни, которые буквально за несколько дней уложили их на больничные койки с пневмонией.
— Температура четыре дня, довольно высокая, доходила до 39, но больше ничего не беспокоило, разве что сильная слабость, — рассказывает 35-летняя Ксения.
Молодая женщина объяснила, что ничем серьезнее ковида за свою жизнь не болела, да и тот перенесла буквально на ногах. В этот раз тоже не придала значения симптомам, пока не стало совсем плохо. Скорая увезла Ксению в инфекционную больницу с двусторонним поражением легких.
Примерно по тому же сценарию развивалась история еще у одной пары. Вначале занемог супруг, спустя несколько дней заболела и жена. Температура, слабость и никаких симптомов.
— На шестой день муж сделал рентген по направлению терапевта, оказалось, что у него двусторонняя пневмония, предложили госпитализацию, но мы отказались. Сейчас на антибиотиках, — рассказала «Доктору Питеру» петербурженка Марина.
У женщины через несколько дней тоже нашли пневмонию. Переболели и дети, но у них температура снизилась довольно быстро.
Подобных сообщений в Сети сейчас много. Подогревается всё историями известных людей, которые буквально накануне выступали на сцене, а уже на следующий день попали в реанимацию на ИВЛ.
Пневмония бывает и без кашля
По словам Юлиана Карпова, врача-пульмонолога клинической больницы Святителя Луки в Петербурге, пневмония необязательно сопровождается сильным кашлем — его может и вовсе не быть. Всё зависит от площади поражения легких и особенностей расположения очага воспаления. Основными симптомами в этом случае будут:
- лихорадка;
- слабость;
- недомогание;
- боли в мышцах.
Кстати, при пневмонии даже лихорадка бывает не всегда. Как ранее рассказывала врач-пульмонолог, заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александра Шилова, единственным симптомом, который с большой долей уверенности указывает на поражение легких, можно считать снижение сатурации крови (насыщение ее кислородом). В норме сатурация должна быть не менее 95%. При поражении небольшой площади легких их газообменная функция не страдает, а количество кислорода, которое доставляется в кровь, остается нормальным. Как правило, сатурация снижается при поражении не менее 30–40% площади легких.
Пневмонии идут в рост
По мнению Юлиана Карпова, в последние годы заболеваемость пневмониями действительно выросла и этому есть несколько объяснений.
Юлиан Карпов, врач-терапевт, пульмонолог, заведующий 3-м инфекционным отделением клинической больницы Святителя Луки
- Пандемия коронавирусной инфекции, которая до сих пор не завершилась. COVID-19 гораздо чаще других респираторных вирусных инфекций протекает с поражением легких.
- Более частое использование в диагностике компьютерной томографии легких. Это привело к росту подтвержденных случаев пневмонии, которые ранее, при простом рентгенологическом исследовании, не выявлялись из-за более низкой разрешающей способности метода.
- Более частое назначение рентгенологических исследований даже при ОРВИ, что опять же связано с пандемией. В итоге стали больше выявлять пневмоний c незначительной площадью поражения легочной ткани, которые раньше просто не диагностировались.
- До сих пор врачи не пришли к единому определению самого понятия «пневмония» и чем она отличается от, например, «пневмонита». Это тоже может вносить определенный диссонанс в статистику.
По мнению врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, большинство случаев двусторонней пневмонии сейчас может быть вызвана все-таки коронавирусной инфекцией. Тем более что продолжается рост заболеваемости. Причем ПЦР-тесты могут и не увидеть вирус. По словам эксперта, коронавирус стал быстрее спускаться из верхних дыхательных путей в нижние, поэтому тест-системы могут его и не обнаружить.
— Время, когда можно поймать коронавирус с помощью ПЦР-теста, уменьшилось. Однозначно сказать, конечно, сложно, но думаю, речь идет о 2–3–4 днях с момента появления симптомов. Не более, — говорит иммунолог.
Врач-иммунолог Елена Парецкая тоже считает, что сейчас скорее речь всё же не о тяжелых случаях обычных ОРВИ, а о гриппе и коронавирусной инфекции.
— И раньше во время эпидемий гриппа и ОРВИ закономерно повышалось число осложнений — бронхитов, пневмоний, в том числе с летальным исходом. Просто с приходом COVID-19 мы стали знать об этом больше, — объясняет Елена Парецкая.
Тем более на исходе зимы организм, как правило, уже ослаблен из-за нехватки витаминов и солнца, стрессов, поэтому гораздо легче подхватить не только вирусную, но и бактериальную инфекцию. По словам иммунолога, особенно опасны зимой пневмококки, стрептококки, стафилококк и гемофильная палочка. Они чаще всего становятся причинами такого осложнения, как пневмония.
— В эпидемиологии есть свои закономерности. Каждые 5–7–10 лет возникают вспышки, волны заболеваемости теми или иными инфекциями — вирусными, бактериальными. Это типично для кори, краснухи, ветрянки, пневмококка, гемофильной инфекции. Отсюда и подобные, казалось бы, мини-эпидемии. Они были всегда, просто сегодня мы чаще о них слышим, — подытожила специалист.
Ковид наступает в виде «кракена»
Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН Александр Чепурнов уверен, что в первую очередь нужно отметить тот факт, что сейчас стало сложнее со статистикой. Интерес к ковиду упал, и многие сайты перестали вести график заболеваемости и летальности с прошлого лета.
Те, кто продолжает это делать, по его словам, сталкиваются с тем, что не получают большей части информации, поскольку люди перешли на домашнюю диагностику и не обращаются в медицинские учреждения. Поэтому реальную ситуацию определить невозможно во всех достаточно развитых странах, в том числе и в нашей, уверен вирусолог.
— Я больше опираюсь на то, что есть определенная закономерность в повторе пиков. Если проследить за развитыми странами, например США, Японией, Германией, то там пики возникают каждые 4–5 месяцев. У нас статистика несколько отличается. К нам вирус пришел позднее, если смотреть за первой волной. И сами волны выглядят не так стабильно, с разбросом от 4 до 7 месяцев, — описывает Александр Чепурнов.
— Сейчас наметился рост, который, возможно, перейдет в следующий пик — как раз будет 5-й месяц. Прогнозировать более уверенно сложно, но потенциал в соответствии с этой статистикой виден, — считает Александр Чепурнов.
Вирусолог, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов замечает, что заболеваемость по России за последнюю неделю хоть и увеличилась, но масштаб заболеваемости сейчас всё равно в несколько десятков раз меньше, чем год назад.
— Конец января — начало февраля — это всегда пики заболеваемости ОРВИ. Продолжается это обычно две-три недели.
Что, собственно, мы и наблюдаем по сей день.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает, что можно ориентироваться, например, на Великобританию, где к предыдущей неделе тоже есть прирост — 36-процентный.
— И Россия также будет прирастать, — считает он. — Это только самое начало распространения XBB-вариантов по стране (имеет в виду ХВВ.1, не «кракен». У этого варианта нет неофициального названия. — Прим. ред.).
Эксперт как раз сказал, что пик заболеваемости придется на февраль.
Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируют пятую неделю подряд, обратил внимание Александр Соловьев.
— Завершились новогодние праздники, возобновился учебный процесс в школах, плюс люди вернулись с отдыха, — указал Соловьев. — Это всё по времени совпало с началом распространения «кракена» в России. Сейчас мы видим продолжающийся рост заболеваемости.
Эксперт указал, что статистика лабораторий по-прежнему точна и актуальна. На снижение эффективности жаловались американцы, однако те используют при тестировании препараты с иным медицинским дизайном — к России это отношения, кажется, не имеет.
Симптоматика у «кракена» тоже вполне знакома российским врачам, хотя и с некоторыми новшествами.
— В целом всё остается так же, как и для омикрона, — указал Соловьев. — ОРЗ-подобное состояние, резкая утомляемость, температура, першение и боль в горле, мышечные боли, разбитость, утомляемость, кашель.
— В краткосрочном прогнозе можем говорить о том, что в ближайшие недели мы увидим рост заболеваемости, — сказал Александр Соловьев. — Можно ориентироваться на страны, которые уже преодолели волну «кракена». Это не будет тяжелая волна, если сопоставлять с первыми вариантами омикрона или заболеваемостью дельтой. Ни по обращениям, ни по нагрузке на стационарное звено и реанимации.
Впрочем, прогнозировать продолжительность и даже интенсивность волнового периода непросто.
— В среднесрочной перспективе можно предполагать волновой продолжающийся период, когда мы будем видеть несколько волн сейчас и в последующем, — отметил Соловьев. — Ближе к лету, осени и началу зимы — то есть две-три волны минимум. Великобритания вообще пять волн преодолела.