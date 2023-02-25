Даже без кашля: что за странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией

Врач-иммунолог Елена Парецкая тоже считает, что сейчас скорее речь всё же не о тяжелых случаях обычных ОРВИ, а о гриппе и коронавирусной инфекции.



— И раньше во время эпидемий гриппа и ОРВИ закономерно повышалось число осложнений — бронхитов, пневмоний, в том числе с летальным исходом. Просто с приходом COVID-19 мы стали знать об этом больше, — объясняет Елена Парецкая.



Тем более на исходе зимы организм, как правило, уже ослаблен из-за нехватки витаминов и солнца, стрессов, поэтому гораздо легче подхватить не только вирусную, но и бактериальную инфекцию. По словам иммунолога, особенно опасны зимой пневмококки, стрептококки, стафилококк и гемофильная палочка. Они чаще всего становятся причинами такого осложнения, как пневмония.



— В эпидемиологии есть свои закономерности. Каждые 5–7–10 лет возникают вспышки, волны заболеваемости теми или иными инфекциями — вирусными, бактериальными. Это типично для кори, краснухи, ветрянки, пневмококка, гемофильной инфекции. Отсюда и подобные, казалось бы, мини-эпидемии. Они были всегда, просто сегодня мы чаще о них слышим, — подытожила специалист.