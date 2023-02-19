freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 74.76
eur 79.61
СрочноО чем Путин будет говорить Федеральному собранию
Все новости
Все новости

Магнитную бурю с 20 февраля спрогнозировали ученые Москвы и Новосибирска

Это связано с сильнейшей с 2017 года активностью на Солнце

428

Чтобы снизить чувствительность к буре, ученые рекомендуют вести здоровый образ жизни и быть физически активными

Поделиться

В понедельник, 20 февраля, и последующие дни на Земле ожидается возмущение геомагнитного поля (магнитная буря). Такой прогноз дали в Институте солнечно-земной физики СО РАН и в столичной Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, пишет «Российская газета».

Прогнозы основаны на зафиксированной 17 февраля вспышкой на Солнце самого высокого класса в рентгеновском диапазоне. Ее последствия начнут влиять на геомагнитное поле Земли с 20 февраля.

Как ранее сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, магнитная буря может сильно сказываться на метеочувствительных людях.

— Действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем снизить свою чувствительность к геомагнитным бурям, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.

В феврале над Новосибирском заметили комету C/2022 E3 (ZTF), которая пролетает над Землей раз в 50 тысяч лет. Астролог объяснил, как она влияет на людей.

По теме

КосмосСолнцеГеомагнитная буряЗдоровье
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter