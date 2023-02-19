Магнитную бурю с 20 февраля спрогнозировали ученые Москвы и Новосибирска

В понедельник, 20 февраля, и последующие дни на Земле ожидается возмущение геомагнитного поля (магнитная буря). Такой прогноз дали в Институте солнечно-земной физики СО РАН и в столичной Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, пишет «Российская газета».
Прогнозы основаны на зафиксированной 17 февраля вспышкой на Солнце самого высокого класса в рентгеновском диапазоне. Ее последствия начнут влиять на геомагнитное поле Земли с 20 февраля.
Как ранее сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, магнитная буря может сильно сказываться на метеочувствительных людях.
— Действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем снизить свою чувствительность к геомагнитным бурям, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.
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