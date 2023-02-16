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К Новосибирску приближается магнитная буря — активность Солнца начнет усиливаться в выходные

Ее действие могут ощутить метеозависимые люди

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Чтобы снизить чувствительность к буре, ученые рекомендуют вести здоровый образ жизни и быть физически активными

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К Новосибирску приближается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 18 февраля. По прогнозу специалистов, пик бури придется на время между 09:00 и 12:00 часами.

Как отметил сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, магнитная буря может сильно сказываться на метеочувствительных людях.

Магнитная буря оказывает влияние на всю планету

Магнитная буря оказывает влияние на всю планету

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— Действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем снизить свою чувствительность к геомагнитные бурям, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.

Ранее журналисты НГС поговорили с преподавателем НГТУ НЭТИ Владимиром Христофоровым, который рассказал, что представляет собой магнитная буря с точки зрения физики.

НовосибирскМагнитная буря
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