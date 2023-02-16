«Были проблемы с работой сердца»: главный врач Коммунарки рассказал о состоянии Романа Костомарова

Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. Неделю назад олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили о том, что фигуристу ампутировали кисти.