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«Были проблемы с работой сердца»: главный врач Коммунарки рассказал о состоянии Романа Костомарова

Фигуриста лечит большая команда московских врачей, им помогают федеральные коллеги

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Неделю назад Роману Костомарову ампутировали обе стопы

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Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказал «АиФ» о состоянии фигуриста Романа Костомарова. По его словам, спортсмен пошел на поправку, но ситуация может измениться в худшую сторону.

— Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца, — сообщил главврач.

Медики надеются, что положительная динамика сохранится, однако какие-либо прогнозы делать рано.

— Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться, — добавил Денис Проценко.

Как сообщает «АиФ», лечением фигуриста занимается большая команда московского здравоохранения с привлечением федеральных коллег. Первые пять суток после госпитализации врачи проводили консилиумы каждые 12 часов.

Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. Неделю назад олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили о том, что фигуристу ампутировали кисти.

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