«Отдала 150 тысяч, и меня просто послали». Сибирячка обвинила НИИТО в болях в спине после операции

Пациентка обвинила Новосибирский НИИТО им.
Версия сибирячки
Девушка написала отзыв на клинику на сервисе Flamp спустя два месяца после операции. Она рассказала, что это была вертебропластика (хирургическое вмешательство для укрепления поврежденного позвонка с помощью вводимого «костного цемента») из-за растущей гемангиомы в позвонке L2 (чуть ниже середины спины).
По словам пользовательницы Flamp, операция была платной и стоила
— Отдельно хочу отметить, что нашли гемангиому случайно, никакого болевого синдрома она не давала и операция требовалась исключительно из-за больших размеров образования. По словам как врачей, так и медсестер, операция по цементированию позвонка элементарная, осложнения стремятся к нулю и вообще меня выпишут уже на следующий день, так что это и не операция вовсе, а так, ерунда. В общем, какого-то серьезного вмешательства в организм не будет, всё легко и просто.
Но, как утверждает сибирячка, на деле всё оказалось не так:
— Во время операции мне умудрились разбить губу. Пару дней после я ходила с опухшей губой и еще недели полторы лечила появившийся изнутри на слизистой стоматит. То ли перевернули во время наркоза неудачно, то ли трубкой задели — непонятно. Но это была меньшая из моих постоперационных проблем. Как только меня привезли в палату после операции и я перебралась с каталки на кровать, я заметила, что у меня появилась боль в пояснице. Вспоминаем место операции — чуть ниже середины спины, то есть совсем не поясница. Но боль была как раз с той стороны, где был сделан прокол.
Девушка объясняет, что сразу спросила у лечащего врача, почему появилась боль.
— Врач заверил, что это не страшно, сказал, что, возможно, я лежала во время операции в неудобном положении. Короче, всё пройдет. На следующий день меня уже выписали. В выписке при этом есть интересный пункт о том, что боли в динамике уменьшились. Снова вспоминаем, что гемангиома не давала мне никакого болевого синдрома. Какие боли тогда уменьшились? — не понимает пациентка.
Далее она описывает, что с каждым днем после выписки боль в пояснице усиливалась и распространялась дальше по спине и левой ноге, а потом ей стало трудно двигаться. Она утверждает, что безуспешно пыталась дозвониться в НИИТО и получить консультацию специалиста, но в итоге попала на прием к другому врачу, не к тому, который ее оперировал.
По словам сибирячки, врач выписал ей лекарства. Также ей сделали КТ — никаких проблем на снимках не нашли, поэтому посоветовали обратиться к неврологу.
— В общем, вывод следующий — НИИТО плевать на пациентов. Я отдала
Она говорит, что не может нормально жить и работать, сидеть за компьютером, ездить в машине, делать уборку дома:
— Вот и «элементарная» операция.
Что говорят в НИИТО
В пресс-службе НИИТО журналисту НГС ответили, что пункционную вертебропластику делают при неосложненных агрессивных гемангиомах тел позвонков. Эта операция дает анальгетический (при наличии болевого синдрома), стабилизирующий и противоопухолевый эффект. Боль снимается за счет замещения полости гемангиомы костным цементом.
В Новосибирском НИИТО им.
Отвечая на вопрос, какие бывают осложнения после подобной операции, в НИИТО объяснили, что они могут быть связаны с нежелательной миграцией костного цемента за пределы позвонка, с хирургическими манипуляциями. Также возможны аллергические реакции и инфекционные осложнения.
Поскольку информация о лечении конкретной пациентки не может обсуждаться из-за врачебной тайны, в НИИТО ответили на общий вопрос и сказали, что все их пациенты, которым проводилось хирургическое лечение, находятся под амбулаторным наблюдением.
— В рамках очной или заочной консультации осуществляется оценка состояния после операции по заранее обозначенному при выписке плану. В случае необходимости при возникновении непредвиденных обстоятельств, изменении динамики заболевания, появлении дополнительных симптомов каждый пациент может записаться на консультацию к специалистам института в очном или заочном формате и получить необходимую помощь, — отмечают в пресс-службе.
На вопрос, может ли боль в другом отделе позвоночника быть связанной с операцией, в НИИТО ответили так:
— Сообщить данные о личной ситуации пациента не представляется возможным в соответствии с законодательством. Если рассматривать теоретическую ситуацию — боль в нижней части спины может иметь различное происхождение. Чаще всего носит отраженный и механический характер, обусловлена разнообразными патологическими состояниями, которые сопровождаются дисфункцией позвоночно-двигательных сегментов, нарушением их биомеханики.
В пресс-службе добавили, что при отсутствии значимых причин, таких как инфекционное поражение позвоночника, травма, онкология, наиболее частым пусковым механизмом являются дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника.
Мнение эксперта
Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения
— Как правило, гемангиомы делятся на агрессивные и неагрессивные, симптомные и асимптомные. Вертебропластика показана при агрессивных симптомных гемангиомах, которые поражают больше ⅓ тела позвонка и вызывают риск патологического перелома, — объяснил он.
Муроджон Косимшоев добавил, что самые частые осложнения — это миграция цемента в позвоночный канал, которая встречается в доле случаев до 15%, обычно бессимптомно, из них 0,1–0,5% случаев требуют повторных вмешательств. По его словам, аллергические и инфекционные осложнения встречаются крайне редко.
На вопрос, может ли боль в другом отделе позвоночника быть связанной с операцией, Муроджон Косимшоев ответил так:
— Да, это связано с анатомией мышц спины, так как они начинаются от одного отдела и заканчиваются в другом отделе. При вмешательстве мышцы напрягаются и возникает мышечно-тонический болевой синдром.
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