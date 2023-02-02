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«Отдала 150 тысяч, и меня просто послали». Сибирячка обвинила НИИТО в болях в спине после операции

Она уверяет, что теперь не может работать за компьютером и водить машину

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Девушка лежала в платном отделении, поэтому вопросов к палате и персоналу, как она уверяет, у нее нет

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Пациентка обвинила Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна в возникших после операции болях в спине. Девушка утверждает, что до операции их не было, а теперь боли появляются даже не в том месте, с которым у нее изначально была проблема. Журналист НГС узнала, какие показания могут быть для подобных операций и какие бывают осложнения. Подробности — в материале.

Версия сибирячки

Девушка написала отзыв на клинику на сервисе Flamp спустя два месяца после операции. Она рассказала, что это была вертебропластика (хирургическое вмешательство для укрепления поврежденного позвонка с помощью вводимого «костного цемента») из-за растущей гемангиомы в позвонке L2 (чуть ниже середины спины).

По словам пользовательницы Flamp, операция была платной и стоила 150 тысяч рублей (без учета стоимости предварительных исследований и приемов врачей):

— Отдельно хочу отметить, что нашли гемангиому случайно, никакого болевого синдрома она не давала и операция требовалась исключительно из-за больших размеров образования. По словам как врачей, так и медсестер, операция по цементированию позвонка элементарная, осложнения стремятся к нулю и вообще меня выпишут уже на следующий день, так что это и не операция вовсе, а так, ерунда. В общем, какого-то серьезного вмешательства в организм не будет, всё легко и просто.

Но, как утверждает сибирячка, на деле всё оказалось не так:

— Во время операции мне умудрились разбить губу. Пару дней после я ходила с опухшей губой и еще недели полторы лечила появившийся изнутри на слизистой стоматит. То ли перевернули во время наркоза неудачно, то ли трубкой задели — непонятно. Но это была меньшая из моих постоперационных проблем. Как только меня привезли в палату после операции и я перебралась с каталки на кровать, я заметила, что у меня появилась боль в пояснице. Вспоминаем место операции — чуть ниже середины спины, то есть совсем не поясница. Но боль была как раз с той стороны, где был сделан прокол.

Девушка объясняет, что сразу спросила у лечащего врача, почему появилась боль.

— Врач заверил, что это не страшно, сказал, что, возможно, я лежала во время операции в неудобном положении. Короче, всё пройдет. На следующий день меня уже выписали. В выписке при этом есть интересный пункт о том, что боли в динамике уменьшились. Снова вспоминаем, что гемангиома не давала мне никакого болевого синдрома. Какие боли тогда уменьшились? — не понимает пациентка.

Далее она описывает, что с каждым днем после выписки боль в пояснице усиливалась и распространялась дальше по спине и левой ноге, а потом ей стало трудно двигаться. Она утверждает, что безуспешно пыталась дозвониться в НИИТО и получить консультацию специалиста, но в итоге попала на прием к другому врачу, не к тому, который ее оперировал.

По словам сибирячки, врач выписал ей лекарства. Также ей сделали КТ — никаких проблем на снимках не нашли, поэтому посоветовали обратиться к неврологу.

— В общем, вывод следующий — НИИТО плевать на пациентов. Я отдала 150 тысяч за операцию, и после этого меня просто послали. Никто не попытался вникнуть в проблему и выяснить причину. Зато я несколько раз услышала, что операция тут точно ни при чем. Хирург, который делал операцию, даже не появился, чтобы меня осмотреть. Два месяца спустя боли так и не ушли. Благодаря лечению невролога, которого мне пришлось искать самостоятельно, удалось купировать боль процентов на 80, но я до сих пор не могу наклоняться и с трудом сижу. Окончательно диагноз так и не поставлен, — утверждает девушка.

Она говорит, что не может нормально жить и работать, сидеть за компьютером, ездить в машине, делать уборку дома:

— Вот и «элементарная» операция.

По словам девушки, раньше у нее болей не было, а сейчас болит даже другой отдел позвоночника

По словам девушки, раньше у нее болей не было, а сейчас болит даже другой отдел позвоночника

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Что говорят в НИИТО

В пресс-службе НИИТО журналисту НГС ответили, что пункционную вертебропластику делают при неосложненных агрессивных гемангиомах тел позвонков. Эта операция дает анальгетический (при наличии болевого синдрома), стабилизирующий и противоопухолевый эффект. Боль снимается за счет замещения полости гемангиомы костным цементом.

В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна также отметили, что этот вид помощи оказывается как по квоте, так и на договорной основе, то есть платно. Показанием к оперативному лечению этого новообразования является не столько размер, сколько локализация, внутренняя структура и характер прилежащих здоровых тканей.

Отвечая на вопрос, какие бывают осложнения после подобной операции, в НИИТО объяснили, что они могут быть связаны с нежелательной миграцией костного цемента за пределы позвонка, с хирургическими манипуляциями. Также возможны аллергические реакции и инфекционные осложнения.

Поскольку информация о лечении конкретной пациентки не может обсуждаться из-за врачебной тайны, в НИИТО ответили на общий вопрос и сказали, что все их пациенты, которым проводилось хирургическое лечение, находятся под амбулаторным наблюдением.

— В рамках очной или заочной консультации осуществляется оценка состояния после операции по заранее обозначенному при выписке плану. В случае необходимости при возникновении непредвиденных обстоятельств, изменении динамики заболевания, появлении дополнительных симптомов каждый пациент может записаться на консультацию к специалистам института в очном или заочном формате и получить необходимую помощь, — отмечают в пресс-службе.

На вопрос, может ли боль в другом отделе позвоночника быть связанной с операцией, в НИИТО ответили так:

— Сообщить данные о личной ситуации пациента не представляется возможным в соответствии с законодательством. Если рассматривать теоретическую ситуацию — боль в нижней части спины может иметь различное происхождение. Чаще всего носит отраженный и механический характер, обусловлена разнообразными патологическими состояниями, которые сопровождаются дисфункцией позвоночно-двигательных сегментов, нарушением их биомеханики.

В пресс-службе добавили, что при отсутствии значимых причин, таких как инфекционное поражение позвоночника, травма, онкология, наиболее частым пусковым механизмом являются дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника.

Врачи, как правило, оперируют агрессивные гемангиомы, занимающие больше одной трети позвонка

Врачи, как правило, оперируют агрессивные гемангиомы, занимающие больше одной трети позвонка

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Мнение эксперта

Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения № 2 (спинальное) Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ (Новосибирск) Муроджон Косимшоев объяснил журналисту НГС, какие могут быть показания к вертебропластике.

— Как правило, гемангиомы делятся на агрессивные и неагрессивные, симптомные и асимптомные. Вертебропластика показана при агрессивных симптомных гемангиомах, которые поражают больше ⅓ тела позвонка и вызывают риск патологического перелома, — объяснил он.

Муроджон Косимшоев добавил, что самые частые осложнения — это миграция цемента в позвоночный канал, которая встречается в доле случаев до 15%, обычно бессимптомно, из них 0,1–0,5% случаев требуют повторных вмешательств. По его словам, аллергические и инфекционные осложнения встречаются крайне редко.

На вопрос, может ли боль в другом отделе позвоночника быть связанной с операцией, Муроджон Косимшоев ответил так:

— Да, это связано с анатомией мышц спины, так как они начинаются от одного отдела и заканчиваются в другом отделе. При вмешательстве мышцы напрягаются и возникает мышечно-тонический болевой синдром.

Ранее мы рассказывали, как беременная сибирячка скандалила около часа и обвинила стоматологию в том, что ее не сразу приняли с острой болью.

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