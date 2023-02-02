«Отдала 150 тысяч, и меня просто послали». Сибирячка обвинила НИИТО в болях в спине после операции

По словам пользовательницы Flamp, операция была платной и стоила 150 тысяч рублей (без учета стоимости предварительных исследований и приемов врачей):



— Отдельно хочу отметить, что нашли гемангиому случайно, никакого болевого синдрома она не давала и операция требовалась исключительно из-за больших размеров образования. По словам как врачей, так и медсестер, операция по цементированию позвонка элементарная, осложнения стремятся к нулю и вообще меня выпишут уже на следующий день, так что это и не операция вовсе, а так, ерунда. В общем, какого-то серьезного вмешательства в организм не будет, всё легко и просто.