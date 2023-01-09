На 30% больше: в новогодние выходные резко выросло количество травм в Новосибирске

В новогодние выходные в Новосибирске значительно выросло количество травм. Об этом стало известно сегодня, 9 января, на оперативном совещании при губернаторе НСО.
— С травмами обратились 1441 человек. Это практически на 30% больше, чем обращается обычно за такой же период времени. Связано с гуляниями и хорошей погодой, что позволило жителям вести активный образ жизни, — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
Врачи готовятся и к морозам, которые уже пришли в город. Из-за гололеда может также увеличиться количество травм. При этом в Новосибирской области на спад пошла заболеваемость ОРВИ и гриппом в последнюю неделю.