Новосибирская область вошла в число антилидеров по заболеваемости ВИЧ

Новосибирская область стала одним из 14 регионов, в которых проживает половины выявленных с января по октябрь 2022 года больных ВИЧ. Статистика была опубликована на официальном сайте Росстата.
В сообщении статистиков отмечается, что за 10 месяцев в России зарегистрировали
— Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Башкортостан, — указано в докладе Росстата.
Ранее НГС писал о том, как сибирячка заразилась ВИЧ от своего сожителя и добилась для него срока.