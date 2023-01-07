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Новосибирская область вошла в число антилидеров по заболеваемости ВИЧ

Регион — один из 14 субъектов, в которых сосредоточена половина зараженных

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В антирейтинг попала не только Новосибирская область, но и соседний Кузбасс

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Новосибирская область стала одним из 14 регионов, в которых проживает половины выявленных с января по октябрь 2022 года больных ВИЧ. Статистика была опубликована на официальном сайте Росстата.

В сообщении статистиков отмечается, что за 10 месяцев в России зарегистрировали 50 601 человека, 464 из них — дети от рождения до 17 лет. В это число вошли как больные СПИДом, так и люди с бессимптомным инфекционным статусом.

— Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Башкортостан, — указано в докладе Росстата.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка заразилась ВИЧ от своего сожителя и добилась для него срока.

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