Сибирячку заразили ВИЧ: она добилась для сожителя срока и штрафа в 3 миллиона

— В 2015 году Михаил освободился из ИК-8, где он отбывал очередной срок заключения в семь лет. Он обещал завязать, мы снова начали сожительствовать, — вспоминает Светлана.



За два года отношений с ним Светлана потеряла 12 килограммов и никак не могла понять, что с ней происходит. Врачи тоже терялись в догадках, но никто и не подумал отправить пациентку сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Правда вскрылась совершенно случайно: близкая подруга женщины встречалась с человеком, с которым Михаил вместе мотал срок.

