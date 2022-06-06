Сибирячку заразили ВИЧ: она добилась для сожителя срока и штрафа в 3 миллиона

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Михаилу К. за умышленное заражение ВИЧ женщины, с которой он встречался, но не сказал о болезни. Фигуранта уголовного дела по довольно экзотической статье 122 УК РФ приговорили к двум годам колонии строгого режима и назначили штраф в 3 миллиона рублей. В деталях уголовного дела разбирался корреспондент НГС Виктор Бобровников.
Светлана и Михаил знакомы более четверти века. Несколько раз заводили отношения, сожительствовали, но совместную жизнь омрачали повадки мужчины. Он пристрастился к наркотикам, на этой почве пара не раз расставалась, об этом НГС рассказала сама Светлана.
— В 2015 году Михаил освободился из ИК-8, где он отбывал очередной срок заключения в семь лет. Он обещал завязать, мы снова начали сожительствовать, — вспоминает Светлана.
За два года отношений с ним Светлана потеряла 12 килограммов и никак не могла понять, что с ней происходит. Врачи тоже терялись в догадках, но никто и не подумал отправить пациентку сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Правда вскрылась совершенно случайно: близкая подруга женщины встречалась с человеком, с которым Михаил вместе мотал срок.
— Ее друг сидел с ним в ИК-8, а там все друг про друга всё знают. Короче, рассказал он о том, что в 2014 году у Михаила диагностировали статус ВИЧ-положительный, его уведомили об этом под роспись. То есть он всё время знал об этом, а на мои терзания никак не отреагировал, — продолжает историю Светлана.
На этой почве произошло очередное расставание, Михаила выставили вон из квартиры.
— Он с собой прихватил всё, что можно было продать: мобильный телефон,
Расследование уголовного дела затянулось, Светлана решила, что если не предпринять решительных действий, Михаил вряд ли понесет наказание. Сначала она рассказала свою историю изданию «Прецедент», а затем обратилась с жалобой к главному полицейскому России Владимиру Колокольцеву с жалобой на бездействие новосибирских подчиненных. В начале 2021 года все-таки было возбуждено уголовное дело за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией.
Ч.2 ст. 122 УК «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
30 мая 2022 года суд признал Михаила К. виновным, назначив ему наказание в виде двух лет колонии строгого режима и штрафа в 3 миллиона рублей в пользу Светланы.
— Суд согласился с доводами государственного обвинения в плане наказания фигуранту уголовного дела. Мы запрашивали два года лишения свободы в колонии строгого режима, приговором назначено столько же. Большего я не могу сказать в связи с тем, что процесс был закрытый из-за деликатности статьи, — сообщили НГС в прокуратуре Заельцовского района.
В кабинете адвоката Михаила К. НГС сообщили, что представитель мужчины не дает комментариев по этому уголовному делу. По словам Светланы, Михаил после оглашения приговора заявил о планах обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Сама же пострадавшая не верит, что Михаил когда-либо выплатит ей три миллиона рублей.
— Я пошла в СМИ и в суд по двум причинам. Во-первых, хотелось бы, чтобы Михаилу воздалось по заслугам. Вся моя жизнь сейчас направлена на сохранение и поддержание здоровья. Половина друзей и близких отвернулись от меня, узнав про статус. С работы хоть не уволили, но отправили из центра на окраину, чтобы глаза не мозолила, это отразилось на моем заработке. Во-вторых, чтобы он еще кого-нибудь также не заразил. С решением суда я согласна, — говорит Светлана.
Что полезно узнать о ВИЧ
Вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте в 1988 году легла в основу сюжета сериала Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», премьера которого состоялась 19 мая 2022 года. Об этой трагедии выпущено уже несколько документальных фильмов, но художественное видение чрезвычайного происшествия было представлено впервые. Проект уже называют продолжением лучших традиций «Чернобыля» и прочат ему отличные рейтинги. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили реальную историю первого массового заражения ВИЧ-инфекцией в СССР.