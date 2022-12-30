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Кому положены тесты при ОРВИ и сколько они делаются — отвечает Минздрав

Мы узнали, могут ли вас бесплатно протестировать на грипп и другие вирусы

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Если экспресс-тест на ковид отрицательный, то врачи могут протестировать человека на другие вирусы

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Всем пациентам с признаками ОРВИ в Новосибирской области должно проводиться тестирование на ковид. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Минздраве.

— У нас всем пациентам с признаками ОРВИ по-прежнему проводится экспресс-тестирование на коронавирус. При отрицательном результате такого теста, если по решению лечащего врача необходимо верифицировать инфекцию, проводят исследование на другие вирусы, в том числе грипп, — отметили в ведомстве.

28 декабря руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о предельных сроках лабораторных исследований на грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Он равен 24 часам с момента поступления биологических материалов в лабораторию.


— Документом предусмотрено тестирование на грипп и ОРВИ граждан с симптомами острых респираторных инфекций. В первую очередь это касается тех, кто входит в группы риска: дети до 6 лет, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Тесты рекомендуется проводить как при госпитализации, так и при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, — сообщает Роспотребнадзор РФ.

В Минздраве Новосибирской области уточнили, что и до этого распоряжения Роспотребнадзора сроки готовности таких анализов с момента поступления биоматериала в лабораторию, как правило, не превышали 24 часов.

Ранее мы рассказывали, можно ли пить антибиотики при ковиде и гриппе и почему это может быть опасно.

У вас есть лабораторно подтвержденный грипп или ковид, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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