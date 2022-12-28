«Я услышала еле уловимый писк»: история младенца, который выжил, родившись весом 700 граммов

Маленький Елисей сейчас совсем обычный мальчик. Ему один год и пять месяцев. Он, как и все дети, учится самостоятельно есть, говорить и ходить. По этому крепышу не скажешь, что ребенок отчаянно боролся за свою жизнь. Елисей родился весом всего 700 граммов, а размером был в буквальном смысле как котенок — 28 сантиметров. Его мама, ярославна Надежда Иванова, рассказала нашим коллегам из 76.RU, через что ей пришлось пройти, прежде чем она смогла обнять сына.
— Еще на первом скрининге я узнала о том, что у меня могут начаться преждевременные роды — на сроке до 34 недель. Еще до этого на УЗИ врач заметил у меня укорочение шейки матки, рекомендовал госпитализироваться, что я и сделала на сроке 14 недель и 2 дня. Мне поставили ИЦН (истмико-цервикальная недостаточность. — Прим. ред.), — рассказывает Надежда.
Истмико-цервикальная недостаточность — неспособность шейки матки оставаться в закрытом состоянии во время беременности. При этом происходит безболезненное раскрытие шейки матки, приводящее к самопроизвольному прерыванию беременности на сроках от 14 недель и более.
Неделю Надежда пролежала на сохранении в больнице. Там стала узнавать всю информацию о том, что можно сделать, чтобы доносить ребенка до положенного срока. Такие возможности в современной медицине есть. Можно наложить шов на шейку матки или поставить пессарий.
Пессарий — силиконовое или пластиковое устройство, которое вводится во влагалище для поддержания внутренних органов малого таза.
При этом, как говорит Надежда, в ярославской больнице ей таких способов не предлагали. Ограничились лишь приемом гормонов.
— На седьмой день мне сделали УЗИ шейки матки, она выросла до минимального значения на моем сроке — 25 миллиметров, и меня отправили домой, сказав каждые 14–16 дней делать УЗИ и смотреть динамику, — рассказывает Надежда.
Первые два УЗИ показали, что всё в норме. Но на следующем скрининге врач увидел, что шейка матки всего 9 миллиметров. Надежду срочно нужно было госпитализировать, чтобы поставить удерживающий шов.
Если длина шейки матки
— В перинатальном центре, куда меня направили, мне сказали, что шов они не ставят, предложили только прием гормонов. Тогда я съездила в платную клинику, где мне объяснили, что для шва уже слишком поздно, поскольку срок беременности составлял 21 неделю. Мне установили пессарий, но врач никаких прогнозов не дала, сказав:
Через день Надежду положили на сохранение в отделение патологии беременных. Тогда срок составлял почти 22 недели. По ее словам, это были самые ужасные дни в ее жизни.
— При поступлении мне сделали УЗИ, после которого я рыдала. Врач обращался со мной грубо, убеждал прервать беременность. Говорил: «Пойдем на первый этаж, посмотришь на детей, рожденных раньше срока. Решишь, нужен ли тебе такой». Я настаивала на том, чтобы сохранить ребенка, — рассказывает Надежда.
Женщину положили в отделение патологии беременных. Где она стала просто ждать, когда начнутся роды. 7 июля 2021 года в 17 часов она почувствовала, что начались схватки. Врач осмотрел Надежду: воды еще не отходили, на кардиотокографии схваток не обнаружили. Но Надежду всё равно перевели в предродовое отделение и поставили капельницу, чтобы предотвратить схватки. Тогда срок беременности составлял 24 недели. Двое суток женщина пролежала под капельницей.
— 9 июля в 9 часов вечера мне сняли капельницу и оставили на ночь. А ночью в 01:30 я проснулась от схваток. Сначала врачи снова хотели поставить мне капельницу, но при осмотре выяснилось, что плодный пузырь уже находится во влагалище и медлить нельзя. В 02:12 я позвонила мужу и в панике и слезах сказала, что сейчас буду рожать, — рассказывает Надежда.
Елисей появился на свет всего за 13 минут. В 02:25 Надежда родила крохотного мальчика. На месте уже была детская реанимация.
— В те несколько секунд, пока сын был рядом, я услышала еле уловимый писк и его попытки дышать самостоятельно, — вспоминает Надежда.
Врачи, перерезав пуповину, сразу же забрали ребенка в реанимацию. Дальше были самые сложные часы в жизни Надежды. Она ничего не знала о судьбе сына, не знала, жив он или нет.
— В 5 утра меня перевезли в палату, о состоянии ребенка я могла узнать только в 9 утра, в реанимации новорожденных. В 09:00 я уже была там, мне сказали прийти в 12:00, так как врачи еще занимались Елисеем. В 12:00 я увидела врача, мне сказали, что он жив, но состояние критическое. Дали много бумаг на подпись. И в 15:00 я увидела своего кроху. Вес при рождении — 700 граммов, рост — 28,5 сантиметра, — вспоминает Надежда.
Через три дня ее выписали из больницы. Врачи предложили ей место в общей палате, где лежали такие же мамы, чьи дети были в реанимации. Надежда согласилась. Ведь, если бы она не осталась в больнице, она не смогла бы видеть ребенка, поскольку тогда действовали жесткие ковидные ограничения. Ее сын провел в реанимации три месяца и один день.
— Только благодаря поддержке этих мам, которые были со мной в палате, я смогла взять себя в руки и перестать рыдать. Навещать малышей можно было с 6 утра до 12 ночи каждые 3 часа, — вспоминает мама.
Всё это время Надежда носила ему сцеженное молоко, училась менять подгузник и просто разговаривала, просила приложить максимум сил, чтобы выжить, ведь дома его ждали папа и бабушка.
— За эти 3 месяца Елисей набрал вес и вырос: он окреп до 2860 граммов и вытянулся до 49 сантиметров. Первые два месяца он находился на ИВЛ, ему делали курс гормона, питался он через зонд. У ребенка было множество инфекций и артериальный порок в сердце. Всё это удалось победить.
— Из всех возможных патологий у Елисея была тяжелейшая бронхолегочная дисплазия, ретинопатия
11 октября мальчика из реанимации перевели в отделение патологии новорожденных. 9 ноября 2021 года Надежда запомнила как один из самых счастливых дней в жизни. Ее и сына спустя 4 месяца, проведенных в реанимации и отделении патологии новорожденных, выписали домой.
— Сейчас Елисей спокойный, улыбчивый, любознательный мальчик. Он учится самостоятельно есть. Пока нужно поработать над захватом еды из тарелки. В целом мальчики всегда развиваются медленнее девочек, учитывая наш случай, это еще дополнительные усилия и работа. Он любит играть, как и всем мальчишкам, ему нравятся машинки, провода, телефон, в целом техника, инструменты. Он любит слушать музыку, пританцовывает под нее, — рассказала Надежда.
Еще 29 сентября Елисею сделали операцию: заправили паховую грыжу. Операция длилась 20–25 минут, малыш быстро отошел от наркоза и даже не плакал. Через час его вместе с мамой уже отправили домой, а на следующий день он уже вовсю ползал и вставал у опоры.
— Я хочу выразить благодарность врачам детской реанимации перинатального центра, медсестрам и медбрату за их высочайшую квалификацию, за их отношение к детям и их мамам. Спасибо им за нашу жизнь! — говорит Надежда.
Сейчас у Елисея осталось небольшое отставание в моторике, которое, скорее всего, пройдет к трем годам. И бронхолегочная дисплазия. Но и ее можно победить. Для этого Елисею надо будет много плавать, побольше бегать и вообще активно заниматься спортом.
Напомним, ранее мы делали репортаж из перинатального центра, где врачи рассказывали, как они спасают детей с экстремально низкой массой тела.