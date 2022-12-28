«Я услышала еле уловимый писк»: история младенца, который выжил, родившись весом 700 граммов

— Еще на первом скрининге я узнала о том, что у меня могут начаться преждевременные роды — на сроке до 34 недель. Еще до этого на УЗИ врач заметил у меня укорочение шейки матки, рекомендовал госпитализироваться, что я и сделала на сроке 14 недель и 2 дня. Мне поставили ИЦН (истмико-цервикальная недостаточность. — Прим. ред.), — рассказывает Надежда.



Истмико-цервикальная недостаточность — неспособность шейки матки оставаться в закрытом состоянии во время беременности. При этом происходит безболезненное раскрытие шейки матки, приводящее к самопроизвольному прерыванию беременности на сроках от 14 недель и более.

