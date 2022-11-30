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Эксперт

Вспышка менингита на складе Ozon: врачи объяснили, есть ли риск заразиться через посылку

Эксперты также рассказали о симптомах заболевания

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Человек с тяжелым менингитом не может двигаться, говорить и «боится» света

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В Московской области медики выявили инфекционный менингит у 11 сотрудников склада Ozon, еще 15 — положили в больницу с признаками ОРВИ. Об этом 28 ноября сообщили в Роспотребнадзоре.

На следующий день Тelegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на родственников рассказал о смерти одной из работниц из-за инфекции. Женщина, по их данным, заразилась еще в октябре. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тем не менее неожиданная вспышка менингита на складах одного из главных маркетплейсов страны испугала россиян. MSK1.RU расспросил врачей и инфекционистов о том, как распознать менингит, легко ли им заразиться и стоит ли ждать новой эпидемии.

Можно ли заразиться через товары

Менингит — это воспаление оболочки головного и спинного мозга. Возбудителей болезни довольно много: вирусы, бактерии, грибки. В компании Ozon уже обозначили, что речь идет о менингококковой инфекции. Опрошенные нами эксперты называют менингококк самым распространенным и опасным возбудителем заболевания.

— Менингококк живет в носоглотке. Соответственно, единственный путь его передачи — воздушно-капельный, — объяснил врач-эксперт Тимур Пестерев. — Инфекция встречается в закрытых коллективах или ограниченном пространстве, а эти люди [сотрудники склада] жили в одном помещении, тесно очень общались.

В зоне риска находятся те, кто общался, обнимался или жил с зараженными. На предметах следы инфекции долго не задерживаются.

Как распознать менингит

К сожалению, на первых порах инфекцию легко спутать с ОРВИ. Всё может начинаться с головной боли, повышенной температуры тела и слабости. Затем у зараженного появляется тошнота и рвота.

— Об инфекции также говорят так называемые менингеальные симптомы: «боязнь света», боли в глазных яблоках, нестерпимые головные боли, отдающие в шею, — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Николай Малышев.

Эксперт рассказал, что человеку с тяжелым менингитом сложно двигаться, говорить и находиться в освещенных помещениях.

— При подозрении на менингит необходимо обследовать не только заболевшего, но и его окружение, потому что у некоторых он протекает как ОРЗ, а кто-то бессимптомный носитель, который может подвергать опасности других людей, — объяснил Малышев.

В наибольшей опасности, как и при большинстве инфекций, дети и пожилые люди. Помимо этого, в группе риска оказываются люди с травмами головы и сепсисом.

Чтобы прийти в себя, человеку понадобится от двух до шести недель, а летальный исход от отека головного мозга возможен при позднем лечении или его отсутствии.

Симптомы ОРВИ могут быть началом менингита

Симптомы ОРВИ могут быть началом менингита

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Ждать ли эпидемии

По словам экспертов, «хождения» менингита по стране бояться не стоит: его вспышки обычно носят локальный характер и, несмотря на пугающие последствия, довольно редки.

— Только у одного из десяти возникает фарингит (воспаление носоглотки. — Прим. ред.). Если говорить о тяжелой форме — менингококковом менингите, то он проявляется у одного человека из тысячи. У людей все-таки есть иммунитет, поэтому так тяжело болеют немногие, — успокоил россиян врач-эксперт Тимур Пестерев.

Как отметил профессор Малышев, заболеваемость этой инфекцией растет в осенне-зимний период, однако сезонным его назвать нельзя.

— Менингит выявляют круглый год. Но когда большая скученность людей, как зимой, например, тогда больше случаев заражений. Просто потому, что народ в основном «ошивается» на работе и дома — в помещениях, — объяснил доктор наук.

Как не заболеть

Роспотребнадзор заявил, что всех сотрудников с признаками ОРВИ госпитализировали, а на складе провели тотальную дезинфекцию. Также работников начали вакцинировать. Врачи отмечают, что это стандартная реакция на вспышку менингита.

— Если человек и заразится, то благодаря вакцине перенесет заболевание гораздо легче, а может и вовсе не заметит. У него намного меньше шансов на развитие болезни, — объяснил врач Пестерев.

Инфекционист Малышев отметил, что подобные прививки не ставят планово, обычно только при увеличении заболеваемости.

— Вакцинации проводятся по эпидемиологическим показаниям, — сказал он. — Единственное, мусульмане, например, в Саудовскую Аравию на паломничество отправляются только с вакциной, без этого не пускают их.

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