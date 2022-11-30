Вспышка менингита на складе Ozon: врачи объяснили, есть ли риск заразиться через посылку

— Об инфекции также говорят так называемые менингеальные симптомы: «боязнь света», боли в глазных яблоках, нестерпимые головные боли, отдающие в шею, — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Николай Малышев.

Эксперт рассказал, что человеку с тяжелым менингитом сложно двигаться, говорить и находиться в освещенных помещениях.

— При подозрении на менингит необходимо обследовать не только заболевшего, но и его окружение, потому что у некоторых он протекает как ОРЗ, а кто-то бессимптомный носитель, который может подвергать опасности других людей, — объяснил Малышев.

