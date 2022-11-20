В 81 год бросил курить и пошел на танцы: как пенсионер со стажем курильщика в 63 года справился с вредной привычкой

— У нас с моряками была связь. Начинали с сигарет, которые они привозили, — вспоминает Вячеслав Цветков.



Поначалу он думал, что сможет легко отказаться, говорил себе: «Не будет сигарет, так и без них обойдемся».



— А потом на себе почувствовал этот переход: бывало, собирали даже окурки, — говорит архангелогородец.



Почему решил бросить

Вячеслав Андреевич говорит, что веских причин бросить у него не было. Врачи, конечно, советовали, но это их долг, улыбается наш собеседник. Серьезных проблем со здоровьем, говорит пенсионер, у него не было, но в последние годы до того, как бросить курить, заметил, что стал чаще простужаться, болеть воспалением легких.

