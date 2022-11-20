В 81 год бросил курить и пошел на танцы: как пенсионер со стажем курильщика в 63 года справился с вредной привычкой

Многие из нас представляют, насколько сложно сказать «стоп» этой вредной привычке. Недавно журналисты 29.RU познакомились с пенсионером из Архангельска Вячеславом Цветковым: он курил с 18 лет, а в 81 решил твердо — пора бросать. Боялся, что будет сложно, а друзья подначивали, мол, не получится. Но прошло пять лет, и наш герой не сделал ни единой затяжки. Поговорили с ним о том, почему он решился изменить многолетней привычке в таком почтенном возрасте и что, по его мнению, помогает ему не сорваться.
Впервые закурил в 18 лет
Сейчас Вячеславу Андреевичу 86 лет. Он бодр и активен. По утрам обязательно делает зарядку, а его любимый досуг — танцы. Он признает, что отчасти хобби помогло ему полностью отказаться от курения.
Впервые наш собеседник закурил, когда ему было 18 лет. Юношей он устроился на работу в морское пароходство, с которым связана вся его трудовая жизнь: сначала был кочегаром, потом, в разные годы, в плавсоставе, на берегу и даже в спасательном отряде. Начиналось всё, как у многих, за компанию.
— У нас с моряками была связь. Начинали с сигарет, которые они привозили, — вспоминает Вячеслав Цветков.
Поначалу он думал, что сможет легко отказаться, говорил себе: «Не будет сигарет, так и без них обойдемся».
— А потом на себе почувствовал этот переход: бывало, собирали даже окурки, — говорит архангелогородец.
Почему решил бросить
Вячеслав Андреевич говорит, что веских причин бросить у него не было. Врачи, конечно, советовали, но это их долг, улыбается наш собеседник. Серьезных проблем со здоровьем, говорит пенсионер, у него не было, но в последние годы до того, как бросить курить, заметил, что стал чаще простужаться, болеть воспалением легких.
А еще ему захотелось покончить с вредной привычкой, когда в его жизнь вошли танцы. Вячеслав Андреевич занимается в «Студии хорошего самочувствия», которая работает на разных площадках города: в группы в основном приходят люди, которые заботятся о своем здоровье. Курящих среди них обычно нет.
— Бывало, приду, а меня спрашивают: «Опять накурился?» Теперь эта компания помогает держаться, — говорит Вячеслав Андреевич.
Возраст легких — 90 лет
Осознанных попыток бросить курить раньше наш герой не предпринимал. Теперь немного сожалеет об этом:
— Чем раньше приходит человек к этому решению, тем легче. Я осмыслил, что приобрел многое [после отказа от сигарет], но поздновато.
На сегодняшний день Вячеслав Цветков не курит уже больше 5 лет. Сделать шаг к этому ему помогла врач и руководитель «Студии хорошего самочувствия» Елена Гафарова. Она посоветовала обратиться в кабинет помощи при отказе от курения. Там пенсионер встретился с консультантом по зависимому поведению Анной Булановой.
— Мы созвонились, и я пришел в кабинет. Анна Николаевна сделала замеры и сказала: «У-у, возраст ваших легких уже 90 лет». Это дало мне мотивацию. Испытывал, конечно, определенные страхи, ожидал, что будет трудно, но решил — надо, — вспоминает Вячеслав Цветков.
Сама Анна Буланова пояснила 29.RU, что пенсионер жаловался на одышку, кашель. Обследование показало, что курение действительно сильно повлияло на функцию его легких. Специалист предложила Вячеславу Цветкову выбрать день отказа, а также пройти никотинзаместительную терапию, которая включала использование пластыря и жевательной резинки.
Мы спросили у Анны Булановой, как обычно организуют помощь тем, кто хочет отказаться от сигарет. Она рассказала, что с выбранного пациентом дня прекращается употребление всех видов доставки никотина: нельзя курить, использовать кальян, электронные устройства и некурительные формы. Вырабатывается индивидуальная схема применения никотинозаместительной терапии. Пациентам предлагается составить план последующих посещений. Они необходимы для поддержания мотивации пациентов в критические периоды отмены никотина, а именно в 2, 4 и 6 месяцев. Далее посещения проводят в 1 и в 2 года (если есть необходимость). Также разбираются поведенческие и психологические аспекты зависимого поведения, обсуждается вероятность возврата к закуриванию.
Как объяснил нам Вячеслав Андреевич, он пришел еще на несколько встреч, но в итоге отказался от них и терапии следовать не стал: от сигарет, считайте, отказался только силой воли.
Интересно, что он не сразу вспомнил, сколько лет уже свободен от вредной привычки, говорит, старается не фокусироваться на времени, но дату отказа — 25 сентября — запомнил хорошо.
— Ничего я не принимал и ни разу больше не курил. В первое время думал, конечно, сейчас бы сигарету. Но я себя одергивал. Теперь даже не вспоминается, что это существует.
Часто говорят о том, что людям, отказавшимся от курения, сложно не только морально, но и физически: многие, например, набирают вес. Но Вячеслав Андреевич с такой проблемой не столкнулся: танцы и занятия спортом держат в тонусе. Недавно он, кстати, даже получил сертификат инструктора по танцам, но преподавать не решается: говорит, для этого нужен талант.
Что еще почитать об отказе от курения
- Какие продукты помогают бросить курить;
- чем опасно курение вейпов и электронных сигарет;
- как курение и другие вредные привычки влияют на сердечно-сосудистую систему.