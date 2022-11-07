Какие симптомы у нового подвида омикрона «цербер» и почему его так назвали? Рассказываем в карточках
Новую мутацию коронавируса уже выявили в России
В России выявили новый вариант коронавируса «цербер». Почему он называется «цербер», какие симптомы у нового штамма и какие меры предосторожности нужно соблюдать — в карточках NGS55.RU.
1
Почему новый штамм омикрона назвали «цербер»?
По сути, его назвали «цербером», потому что это еще один подвариант омикрона, который породился и мутировал (как Цербер из мифологии — пес с тремя головами, порождение Тифона и Ехидны). По словам генерального директора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога и кандидата медицинских наук Николая Крючкова, это продолжение истории с названием другого подвида омикрона — «кентавра». Тогда такое название придумал интернет-пользователь в «Твиттере». Кто-то из специалистов это заметил и выбрал такое рабочее название для субварианта омикрона, которое прижилось в разговорной речи.
Официально «цербер» в среде медиков именуется как BQ 1.1.
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2
Какие симптомы у «цербера»?
В Роспотребнадзоре сообщили, что симптомы «цербера» несильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Таким образом, может быть повышенная температура, ломота в суставах, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Многие даже не подозревают, что болеют штаммом омикрона, а предполагают, что это обычная ОРВИ.
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3
Насколько опасен омикрон-штамм «цербер»?
Как отметили в Роспотребнадзоре, этот штамм отличается повышенной заразностью, но при этом, по мнению специалистов, не представляет особой опасности. Кроме того, большинство уже либо вакцинировались от коронавируса, либо переболели омикроном. Соответственно, наш иммунитет должен с ним справиться, поэтому никаких серьезных осложнений, скорее всего, он не вызовет.
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4
В чем тогда отличие «цербера» от других штаммов омикрона?
По словам Николая Крючкова, «цербер» — это еще один подвид омикрона, который отличается усиленной заразностью и большей адаптацией к иммунитету. Из-за этого эффективность вакцины снижается. При этом является ли он более патогенным, пока неизвестно.
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5
Откуда он взялся?
В сентябре штамм обнаружили в Европе, а в октябре он пришел в Россию. По данным Роспотребнадзора, на 29 октября в России уже были зарегистрированы случаи заражения.
По словам Николая Крючкова, субвариант омикрона «цербер» быстро распространяется. Например, в США за неделю его доля в общей структуре заболеваемости коронавирусом выросла с 10 до почти 17 процентов.
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6
Какие рекомендации можно дать людям?
В Роспотребнадзоре посоветовали не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, рекомендуется проходить ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.
— При любых признаках ОРВИ лучше посидеть дома, взять больничный. Потому что в этом сезоне с большей вероятностью вы будете болеть именно ковидом или гриппом. При этом отличить по клиническим симптомам эти два заболевания невозможно, это может показать только лабораторный анализ, — добавил иммунолог Николай Крючков. — Также рекомендую по возвращении из другого города или страны не контактировать с пожилыми родственниками, хотя бы неделю.
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