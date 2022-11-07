Какие симптомы у нового подвида омикрона «цербер» и почему его так назвали? Рассказываем в карточках

В сентябре штамм обнаружили в Европе, а в октябре он пришел в Россию. По данным Роспотребнадзора, на 29 октября в России уже были зарегистрированы случаи заражения.



По словам Николая Крючкова, субвариант омикрона «цербер» быстро распространяется. Например, в США за неделю его доля в общей структуре заболеваемости коронавирусом выросла с 10 до почти 17 процентов.