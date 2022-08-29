«Пройдет без лечения за месяц»: нейрохирург рассказал всю правду о боли в спине

— Тепло можно использовать для уменьшения боли в спине, но оно должно быть сухое. Нельзя лежать в горячей ванне, ходить в парилки, сауны. Дело в том, что, когда мы находимся в условиях высокой температуры и отдаем много жидкости, прежде всего она уходит в соединительные ткани, которой является и хрящевая ткань. А она как раз у нас и страдает при остеохондрозе. То есть в ванне, сауне вам будет хорошо. Но, когда вы выйдете, вам захочется попить. И вся эта влага опять же пойдет в хрящи. В результате возникнет резкий отек. И как результат — сильнейшее обострение.

