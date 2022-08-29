«Пройдет без лечения за месяц»: нейрохирург рассказал всю правду о боли в спине
Когда на самом деле надо обращаться в поликлинику
По статистике, которой располагают врачи, боль в спине беспокоит каждого человека хотя бы раз в жизни. И 70% пациентов нейрохирургов в поликлиниках — это люди именно с такими жалобами. Заведующий нейрохирургическим отделением
Почему возникает боль в спине
— Очень многие врачи боли в спине вообще не считают заболеванием или диагнозом, а рассматривают как закономерный процесс старения позвоночного столба. У кого-то в силу генетических особенностей и провоцирующих факторов (чаще всего тяжелых физических нагрузок) это развивается раньше, у кого-то позже. Чаще всего боль возникает в пояснице. Таких случаев — 90%. В этих случаях мы, как правило, говорим об остеохондрозе. Такая боль вызвана дегенеративным процессом, связанным со старением межпозвонкового диска — это прослойка хряща между позвонками, которая со временем теряет влагу. В итоге трескается фиброзное сухожильное кольцо. Именно повреждение нервных окончаний этого фиброзного кольца ведет к появлению сильной простреливающей боли в поясничном отделе позвоночника.
Что делать, если «прострелило» спину
— В 90% случаев такая боль в спине проходит без лечения в течение месяца. Организм в любом случае начнет защищаться, восстанавливаться, его только не нужно провоцировать на дальнейшее развитие болезни. Раньше людям рекомендовали постельный режим на 3–5 дней. Но сейчас от этого уже ушли. Обязательно нужно двигаться, даже через боль — мышцы должны работать всегда. Но физические нагрузки всё-таки рекомендуется ограничить. В частности, вместо действий со сгибанием-разгибанием спины надо использовать метод штангистов — они отжимаются ногами, не нагибаются, а приседают. Потому что при сгибаниях происходит самое высокое давление в межпозвоночном диске — идет усиление боли.
Другой вопрос, что возникшую боль надо адекватно снимать. Для этого мы назначаем нестероидные противовоспалительные препараты. Чтобы вам назначили эти лекарства, нужно обратиться к врачу. Самолечением лучше не заниматься, потому что, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, можно навредить.
Помогут ли мази
— Мазевые препараты глубже 1,5–2 сантиметров в тело не проникают. Если мы хотим вылечить боль в позвоночнике, то сделать это только при помощи мазей не получится.
Греть ли больное место
— Тепло можно использовать для уменьшения боли в спине, но оно должно быть сухое. Нельзя лежать в горячей ванне, ходить в парилки, сауны. Дело в том, что, когда мы находимся в условиях высокой температуры и отдаем много жидкости, прежде всего она уходит в соединительные ткани, которой является и хрящевая ткань. А она как раз у нас и страдает при остеохондрозе. То есть в ванне, сауне вам будет хорошо. Но, когда вы выйдете, вам захочется попить. И вся эта влага опять же пойдет в хрящи. В результате возникнет резкий отек. И как результат — сильнейшее обострение.
Пояса из шерсти, с магнитами, грелки использовать можно — это как раз варианты сухого тепла, которое не противопоказано.
Какую диагностику провести
— В первую очередь нужно обратиться к врачу — терапевту или неврологу. Он назначит лечение с применением нестероидных противовоспалительных препаратов. И только если в течение 3–4 недель эффекта не будет или появится боль, отдающая в ягодицу или ногу, пациента рекомендовано направлять к неврологу. Боль, отдающая в ягодицу или ногу, может говорить о развитии корешково-болевого синдрома. Это осложнение остеохондроза. Когда фрагмент хряща из межпозвонкового диска выпадает в просвет позвоночного канала и сдавливает межпозвоночный корешок. Такая ситуация является показанием для проведения МРТ.
Используются ли блокады
— Блокады — это старый метод лечения, но он до сих пор используется. Но сначала должен быть терапевтический этап с применением нестероидных противовоспалительных препаратов.
Можно ли предотвратить развитие остеохондроза
— Профилактика — это здоровый образ жизни и занятия физкультурой.