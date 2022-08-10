Синдром, который вызывает самый большой страх у врачей в новую волну «безобидного» омикрона

Новая волна ковида в России началась уже в августе, хотя в прошлые годы рост начинался именно осенью. Врачи задаются вопросом: если уже сейчас растут госпитализации, что же тогда нас ждет в сентябре? Об этом «Доктор Питер» поговорил со специалистами.



Новая волна ковида в России, похоже, не просто началась, а буквально неожиданно накатила на российские регионы. Каждый день мы видим, что число заболевших уже стремится к 20 тысячам в сутки, а если быть точнее, превышает 18 тысяч человек. Самая большая доля приходится на Москву и Петербург. Там число заболевших превышает соответственно пять и две тысячи человек.

