Синдром, который вызывает самый большой страх у врачей в новую волну «безобидного» омикрона
Специалисты говорят о высокой степени заразности новых штаммов
Новая волна ковида в России началась уже в августе, хотя в прошлые годы рост начинался именно осенью. Врачи задаются вопросом: если уже сейчас растут госпитализации, что же тогда нас ждет в сентябре? Об этом «Доктор Питер» поговорил со специалистами.
Новая волна ковида в России, похоже, не просто началась, а буквально неожиданно накатила на российские регионы. Каждый день мы видим, что число заболевших уже стремится к 20 тысячам в сутки, а если быть точнее, превышает 18 тысяч человек. Самая большая доля приходится на Москву и Петербург. Там число заболевших превышает соответственно пять и две тысячи человек.
Спровоцировали быстро распространяющиеся новые версии омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5, завезенные к нам из-за границы. Специалисты говорят об их высокой заразности. Что подтверждают последние данные института гриппа им. Смородинцева в Петербурге на середину июля. Правда, среди активно распространяющихся штаммов вдруг обнаружился новичок — дельтакрон. Как говорит генетик Дмитрий Прусс — это чисто российский штамм.
Может ли он подстегнуть шестую коронавирусную волну в России и что будет с заболеваемостью, когда за школьные парты вернутся дети и начнут активно разносить вирус по домам, как это бывало и раньше? «Доктор Питер» узнал у экспертов.
Дмитрий Прусс — ученый-генетик.
«Доморощенный монстр»
— НИИ гриппа им. Смородинцева загрузил 119 свежих июльских геномов коронавируса из Петербурга, — рассказал в соцсетях генетик Дмитрий Прусс. — Больше 80% этих геномов — это BA.4 и BA.5 в широком ассортименте субвариантов, предполагающем множественные завозы из-за границы.
Но самые интересные геномы в этой загрузке — это образцы, помеченные «красным флажком» ML (multiple lineages), уточняет эксперт.
— Это означает, что они требуют дополнительного анализа из-за присутствия элементов геномов и дельты, и омикрона, — говорит генетик. — Первые из таких странных последовательностей были загружены из Петербурга еще месяц назад. На сегодняшний момент их известно всего 5. Они похожи на многократный рекомбинант (голова и хвост от дельты, середина, включая большую часть спайка, — от BA.2, и одна мутация — от BA.1). Но пока похоже, что против BA.5 эти доморощенные монстры неконкурентоспособны.
Эти данные подтвердил и Егор Базыкин, заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколковского института науки и технологий.
— Пока их всего пять, мы не стали бить тревогу, — уточнил Базыкин. — Но это именно рекомбинанты (гибриды), а не коинфекция — сочетанное заражение одной клетки различными видами вирусов.
Рост начался в августе — и это странно
Аналитики, наблюдающие за ковидными волнами, сходятся во мнении — чаще всего рост заражений провоцируют дети, когда возвращаются с каникул — зимних или летних. Ведь школы — это место, где люди встречаются массово в больших коллективах в замкнутых помещениях и где никто не носит маски.
Но в этот раз шестая волна начала расти еще с конца июля. И этот тренд вызывает некоторую неопределенность и даже внушает страх, считает эксперт.
Алексей Куприянов — медицина, политика, кандидат биологических наук, независимый аналитик.
Волна может ударить еще сильнее
— По предыдущим волнам было видно, что обычно тренд к росту заболеваемости разворачивался к концу августа и начинал усиливаться в середине сентября. Но не в этот раз. Волна уже поднялась и продолжает расти, — говорит биолог, аналитик Алексей Куприянов. — А что будет, когда школьники вернутся за парты? Восстановится цепочка заражений, которая была летом разорвана. Школа — это эффективный канал распространения вируса. И, возможно, если даже после наблюдаемого нами сейчас начала большой волны рост заражений к концу августа несколько притормозится, то в сентябре волна «ударит» еще сильнее.
А если до конца августа рост заражений будет продолжаться, то школы лучше не открывать. Но на это власти пойдут вряд ли, говорит аналитик.
Самый тревожный признак — уже начали расти госпитализации, после них пойдет в рост и смертность.
Молчание эпидемиологов
Эксперт отмечает, что поднимающуюся сейчас волну ковида в России хорошо видят не только независимые аналитики, но и официальные эпидемиологи.
— У них есть база данных. Они знают всё про каждого заразившегося — когда взяли тест, какие были симптомы, повторное ли это заражение, болеют ли родственники. И то, что сейчас поднимается новая ковидная волна, они тоже видят. Но молчат. А должны кричать из каждого утюга, — отмечает Алексей Куприянов. — Правда, учитывая всё, что уже раньше было (и не было) ими сказано, они сами себя загнали в ловушку, и какие меры бы уже не предлагались, официальные рекомендации уже вряд ли кто-то будет слушать.
Три важных шага
Аналитик считает, что уже сейчас пора начинать принимать меры по защите от заражения. Вот эти шаги, по мнению Алексея Куприянова, надо предпринять уже сегодня.
- Надо надевать маски, этот способ защиты гораздо более эффективный, чем казалось поначалу. И не надо бояться носить их по несколько часов — даже так они работают, вероятность заразиться — ниже.
- Стоит избегать скопления людей, соблюдать дистанцию, встречаться с друзьями на свежем воздухе — концентрация вируса в этом случае падает очень значительно. На ветру можно говорить с ковидным больным и не заразиться.
- Делать прививку надо всем, кому пора ревакцинироваться. Свежая вакцина защищает даже от измененных штаммов коронавируса. Как минимум — снижает вероятность неблагоприятного развития событий. Плюс вполне вероятно — нас может ждать дефицит вакцин.
В условиях санкций никакой сколько-нибудь сложный биопром, скорее всего, работать не будет.
Ковид всё так же опасен
Многие уверены, что омикрон-штамм уже не так опасен, как дельта. Вирусологи не раз заявляли, что вирус уже не спускается в легкие, а реплицируется в верхних дыхательных путях, и страх перед ним поэтому ослаб. Но это опасное заблуждение.
— Рассуждения о безобидности вируса хороши, пока это не коснулось именно вас, — говорит Алексей Куприянов. — Если бы омикрон-ковид был не опасным, у нас столько людей не умирало бы. Если его сравнить с любым респираторным заболеванием, он уже опаснее — и гриппа в том числе. «Безобидный» омикрон обошелся России примерно в 100 тысяч умерших.
Кстати
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что каждый штамм коронавируса бьет по определенным органам. Если уханьский поражал капилляры легких, то омикрон — сосуды поджелудочной железы, головного мозга и мышц.