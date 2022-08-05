Уже больной или еще пока контактный? Что делать тем, кто сегодня встретился с ковидом

Что делать, если контактировал с больным ковидом

Хотелось бы совсем исключить такой вариант, но это, к сожалению, невозможно — во-первых, некоторым больным нужен уход, во-вторых, болезнь не всегда проявляет себя быстро и на начальном этапе человек может списать недомогание на «обычную простуду» (пожалуйста, не делайте так). Если вы контактировали с зараженным коронавирусом, рекомендации будут зависеть от того, привиты вы или нет.

— Тем, кто не вакцинирован — однозначно на самоизоляцию, а вакцинированные могут действовать по своему усмотрению, — говорит иммунолог Николай Крючков. — С моей точки зрения, лучше на несколько дней изолироваться. Инкубационный период инфекции в ее омикрон-варианте составляет до семи дней, а чаще даже меньше — от двух до четырех дней. Поэтому если есть возможность, желательно на это время ограничить посещение общественных мест, общественного транспорта, не встречаться с пожилыми родственниками и близкими, с людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это очень важно, так вы предотвратите распространение инфекции в особенно уязвимые группы. Частично можно изолироваться даже в семье — не пользоваться общей посудой, по возможности больше времени находиться в отдельной комнате, можно даже носить маски.