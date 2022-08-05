Уже больной или еще пока контактный? Что делать тем, кто сегодня встретился с ковидом
Роспотребнадзор просит возвращаться к маскам
В России в последнее время растет заболеваемость коронавирусной инфекцией: в начале июля она немного превышала три тысячи новых случаев в сутки, а 4 августа этот показатель превысил планку в 17 тысяч. Власти понемногу вспоминают противоковидые меры — в большинстве регионов маски для посетителей вернули в больницы и поликлиники. Особые порядки карантина для заболевших и контактировавших пока нигде не вводят, алгоритм действий в случае заражения остается прежним. Напомним, какими должны быть ваши действия, если вы столкнулись с ковидом.
Что делать, если контактировал с больным ковидом
Хотелось бы совсем исключить такой вариант, но это, к сожалению, невозможно — во-первых, некоторым больным нужен уход, во-вторых, болезнь не всегда проявляет себя быстро и на начальном этапе человек может списать недомогание на «обычную простуду» (пожалуйста, не делайте так). Если вы контактировали с зараженным коронавирусом, рекомендации будут зависеть от того, привиты вы или нет.
— Тем, кто не вакцинирован — однозначно на самоизоляцию, а вакцинированные могут действовать по своему усмотрению, — говорит иммунолог Николай Крючков. — С моей точки зрения, лучше на несколько дней изолироваться. Инкубационный период инфекции в ее омикрон-варианте составляет до семи дней, а чаще даже меньше — от двух до четырех дней. Поэтому если есть возможность, желательно на это время ограничить посещение общественных мест, общественного транспорта, не встречаться с пожилыми родственниками и близкими, с людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это очень важно, так вы предотвратите распространение инфекции в особенно уязвимые группы. Частично можно изолироваться даже в семье — не пользоваться общей посудой, по возможности больше времени находиться в отдельной комнате, можно даже носить маски.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Что делать, если появились симптомы
Для начала вспомним симптомы коронавирусной инфекции. Обычно это повышение температуры, слабость, общее недомогание, резко появившиеся боли в мышцах, головные боли, но могут быть и другие симптомы — например, боль в животе. Потеря обоняния, ставшая в начале пандемии визитной карточкой ковида, сейчас встречается гораздо реже, чем раньше, но тоже бывает.
— Если у вас появились симптомы, желательно изолироваться — не посещать людных мест, не пользоваться общественным транспортом. Кроме того, если есть возможность, нужно купить и сделать экспресс-тест на антиген, чтобы хотя бы первую линию проверки самостоятельно пройти. Если результат экспресс-теста положительный, то практически однозначно у вас коронавирусная инфекция, — говорит иммунолог Николай Крючков.
Для вакцинированных алгоритм ничем не отличается — вакцинация поможет сократить активный инфекционный период, очень значимо снизить тяжесть заболевания, уменьшить шансы попасть в больницу, реанимацию, умереть. Тем не менее какое-то время человек является заразным.
— Поэтому я бы не разделял рекомендации вакцинированным и невакцинированным, — говорит врач. — В свое время были рекомендации ослабить режим для тех, кто провакцинирован, но с моей точки зрения, именно в аспекте развития заболевания это не имеет смысла.
Изолировавшись, не пренебрегайте помощью врача. Даже если тест на антиген показал вам, что ковида у вас нет — посидите немного дома и вызовите доктора, пусть он сделает ПЦР-тест. Аптечные тесты на ковид тоже довольно точны, но можно сделать их неправильно, особенно если брать мазок самому у себя.
— Не занимайтесь самолечением. Если вы почувствовали, что заболели и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью — вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям, — дает свои рекомендации Роспотребнадзор — Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.
Что делать для профилактики
Ничего нового для профилактики ковида не придумали. Рекомендации остаются прежними: мойте руки, держите дистанцию, проветривайте помещения, своевременно прививайтесь (кстати, проверьте не пора ли вам ревакцинироваться). И, конечно, не забывайте про маски.
— В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску, — пишет Роспотребнадзор. — Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
В ведомстве отмечают, что эти же меры помогут снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом. Противоковидные меры действительно оказались эффективны и против других инфекций, и не только ОРВИ: в первые полгода пандемии заболеваемость кишечными инфекциями снизилась в два раза относительно среднемноголетних значений.