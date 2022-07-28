«Во время операции сидел»: опухоль головного мозга удалили
15-летнему мальчику в Новосибирске
Без операции новообразование убило бы ребенка
В Новосибирске
Опухоль располагалась практически в центре головного мозга. Она привела к нарушению циркуляции спинномозговой жидкости, и увеличивала внутричерепное давление. У мальчика были сильные головные боли, тошнота и рвота.
— Опухоль располагалась в верхних отделах ствола головного и среднего мозга, в которых соединяются двигательные и чувствительные пути. Данная область отвечает за такие физиологические функции, как обработка зрительной и слуховой информации, регуляция сна и бодрствования, концентрация внимания, уровень сознания, ориентировочные, оборонительные рефлексы, — цитирует клиника врача-нейрохирурга Сергея Чернова.
Без операции опухоль разрасталась. Она могла привести к гибели ребенка.
— Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками, — добавил врач.
В итоге вмешательство прошло по плану. Мальчика готовят к выписке.
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