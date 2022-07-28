«Во время операции сидел»: опухоль головного мозга удалили 15-летнему мальчику в Новосибирске

В Новосибирске 15-летнему мальчику удалили опухоль головного мозга — во время операции пациент сидел, а врачам пришлось орудовать инструментами на вытянутых руках. О вмешательстве рассказали в клинике Мешалкина.

Опухоль располагалась практически в центре головного мозга. Она привела к нарушению циркуляции спинномозговой жидкости, и увеличивала внутричерепное давление. У мальчика были сильные головные боли, тошнота и рвота.