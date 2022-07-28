СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 60.22
eur 61.00
Тема дняКондитерская с 20-летней историей переезжает
Все новости
Все новости

«Во время операции сидел»: опухоль головного мозга удалили 15-летнему мальчику в Новосибирске

Без операции новообразование убило бы ребенка

2 850
Опухоль располагалась практически в центре головного мозга

Опухоль располагалась практически в центре головного мозга

Поделиться

В Новосибирске 15-летнему мальчику удалили опухоль головного мозга — во время операции пациент сидел, а врачам пришлось орудовать инструментами на вытянутых руках. О вмешательстве рассказали в клинике Мешалкина.

Опухоль располагалась практически в центре головного мозга. Она привела к нарушению циркуляции спинномозговой жидкости, и увеличивала внутричерепное давление. У мальчика были сильные головные боли, тошнота и рвота.

— Опухоль располагалась в верхних отделах ствола головного и среднего мозга, в которых соединяются двигательные и чувствительные пути. Данная область отвечает за такие физиологические функции, как обработка зрительной и слуховой информации, регуляция сна и бодрствования, концентрация внимания, уровень сознания, ориентировочные, оборонительные рефлексы, — цитирует клиника врача-нейрохирурга Сергея Чернова.

Без операции опухоль разрасталась. Она могла привести к гибели ребенка.

— Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками, — добавил врач.

В итоге вмешательство прошло по плану. Мальчика готовят к выписке.

Ранее НГС рассказывал, что врачи клиники Мешалкина спасли 39-летнюю женщину с гигантской аневризмой. Жительница Омска перенесла две трансплантации почки, но органы не прижились, поэтому ей пришлось 13 лет находиться на гемодиализе. Это и вызвало аневризму наружной подвздошной артерии.

По теме

врачиопухоль головного мозгаклиника Мешалкина
  • ЛАЙК13
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2