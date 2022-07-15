Робот Николай приступил к обзвону: новосибирцам напомнят о ревакцинации
Планируется, что он будет обзванивать несколько тысяч человек каждый день
Сегодня голосовой помощник робот Николай «приступил к обзвону» новосибирцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Голосовой помощник напомнит горожанам о необходимости ревакцинации от ковида.
— В постоянном режиме система будет обзванивать по несколько тысяч человек ежедневно. В списке для обзвона у Николая пациенты, которые переболели
В дальнейшем Минцифры вместе с Минздравом планируют организовать уведомления для граждан в момент звонка по номеру 122.
— При записи на прием к врачу жители региона будут дополнительно получать уведомление о наступлении срока ревакцинации и рекомендацию записаться на прививку, — объяснили в правительстве.
Сейчас сервис проходит оценку разработчиков.
Кроме этого, напоминания о ревакцинации новосибирцы могут получать через «Госуслуги».
Робот Николай — проект Минцифры региона. Он работает на основе обучаемой нейронной сети. С ноября 2020 года робот Николай принимает входящие звонки в единой регистратуре 124, а в декабре его адаптировали для номера горячей линии 122. Если робот затрудняется распознать речь, он переводит звонок на оператора.
О том, что робот Николай мог бы напомнить горожанам о ревакцинации, на прошлой неделе сказал губернатор Андрей Травников. На совещании в правительстве он раскритиковал профилактику ковида в регионе. В частности, губернатор был недоволен тем, что ему никто не напомнил о ревакцинации, хотя срок подошел. Тем не менее