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Робот Николай приступил к обзвону: новосибирцам напомнят о ревакцинации

Планируется, что он будет обзванивать несколько тысяч человек каждый день

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Узнать, когда нужно делать следующую прививку, можно и на портале госуслуг

Узнать, когда нужно делать следующую прививку, можно и на портале госуслуг

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Сегодня голосовой помощник робот Николай «приступил к обзвону» новосибирцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Голосовой помощник напомнит горожанам о необходимости ревакцинации от ковида.

— В постоянном режиме система будет обзванивать по несколько тысяч человек ежедневно. В списке для обзвона у Николая пациенты, которые переболели COVID-19 или вакцинировались шесть месяцев назад, — сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем Минцифры вместе с Минздравом планируют организовать уведомления для граждан в момент звонка по номеру 122.

— При записи на прием к врачу жители региона будут дополнительно получать уведомление о наступлении срока ревакцинации и рекомендацию записаться на прививку, — объяснили в правительстве.

Сейчас сервис проходит оценку разработчиков.

Кроме этого, напоминания о ревакцинации новосибирцы могут получать через «Госуслуги».

Робот Николай — проект Минцифры региона. Он работает на основе обучаемой нейронной сети. С ноября 2020 года робот Николай принимает входящие звонки в единой регистратуре 124, а в декабре его адаптировали для номера горячей линии 122. Если робот затрудняется распознать речь, он переводит звонок на оператора.

О том, что робот Николай мог бы напомнить горожанам о ревакцинации, на прошлой неделе сказал губернатор Андрей Травников. На совещании в правительстве он раскритиковал профилактику ковида в регионе. В частности, губернатор был недоволен тем, что ему никто не напомнил о ревакцинации, хотя срок подошел. Тем не менее 13 июля губернатор все-таки сделал очередную прививку, о чем сообщил у себя в телеграм-канале.

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