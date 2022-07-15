Робот Николай приступил к обзвону: новосибирцам напомнят о ревакцинации

О том, что робот Николай мог бы напомнить горожанам о ревакцинации, на прошлой неделе сказал губернатор Андрей Травников. На совещании в правительстве он раскритиковал профилактику ковида в регионе. В частности, губернатор был недоволен тем, что ему никто не напомнил о ревакцинации, хотя срок подошел. Тем не менее 13 июля губернатор все-таки сделал очередную прививку, о чем сообщил у себя в телеграм-канале.

