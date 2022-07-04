«Деньги потратили в свое время»: губернатор раскритиковал профилактику ковида в Новосибирской области



— Эта работа проводится сотрудниками 1-го звена, для нас это в приоритете. Остальную работу мы проводим в организованных коллективах, совместно с учреждениями здравоохранения. В вашей ситуации, Андрей Александрович, это все-таки, наверное, личная ответственность, — отметил министр здравоохранения.



— А как же СМС-информирование? Как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? — продолжил Травников. — Пандемия прошла, а все инструменты и положительный опыт? Почему так? Давайте подумаем, как это использовать. Мы же какие-то деньги потратили в свое время.

