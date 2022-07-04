«Деньги потратили в свое время»: губернатор раскритиковал профилактику ковида в Новосибирской области
Андрей Травников оказался недоволен тем, что ему не напомнили о вакцинации
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оказался недоволен информированием населения о коронавирусе. Об этом он сказал сегодня на оперативном совещании после доклада министра здравоохранения НСО Константина Хальзова.
— COVID-19 — это важное дело. <...> Мы что-то делаем? Помню, мы и СМС-информирование делали, и информировали через соцсети. А сейчас? Я к себе применяю. Сижу вот, слушаю, высчитал — у меня на этой неделе как раз ровно полгода с момента заболевания, нужно вакцинироваться. Сам бы не вспомнил, никто бы не напомнил, — сказал Травников.
В ответ на это Константин Хальзов сообщил, что сейчас у Минздрава в приоритете работа с людьми старше 60 лет:
— Эта работа проводится сотрудниками 1-го звена, для нас это в приоритете. Остальную работу мы проводим в организованных коллективах, совместно с учреждениями здравоохранения. В вашей ситуации, Андрей Александрович, это все-таки, наверное, личная ответственность, — отметил министр здравоохранения.
— А как же СМС-информирование? Как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? — продолжил Травников. — Пандемия прошла, а все инструменты и положительный опыт? Почему так? Давайте подумаем, как это использовать. Мы же какие-то деньги потратили в свое время.
По данным оперштаба, последние дни в регионе фиксируют от 40 до 60 новых случаев ковида. Тем не менее в области продлили режим повышенной готовности, он будет действовать до 30 сентября. Продлить его предлагал в середине июня глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов. По его словам, ожидается подъем осенней заболеваемости коронавирусной инфекцией.