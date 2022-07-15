Коронавирус стал еще заразней: что известно о трех новых вариантах омикрона
ВОЗ сообщает о росте заболеваемости по всему миру
На днях Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о росте заболеваемости ковидом во всём мире и призвала все страны вернуться к масочному режиму и социальной дистанции. По информации ВОЗ, за последние две недели количество новых случаев увеличилось на 30%, в основном благодаря Omicron BA.4, BA.5 и другим мутациям. В России показатели тоже пошли вверх, пока основной прирост заболеваемости приходится на Москву, однако ожидается, что следом подтянутся регионы. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, чего ждать от новых штаммов: какими будут заболеваемость и симптомы.
— BA.4, BA.5, а также штамм, получивший название «кентавр», BA.2.75, который распространяется с июня, — это всё варианты омикрона, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Омикрон сейчас ведет эпидемию, за 7 месяцев им заразилось 290 миллионов человек. Летальность у него невысокая, где-то 0,35% (количество летальных исходов среди пациентов с омикроном. — Прим. ред.), а там, где вакцинация проводится активно, она ниже. Новые варианты отличаются определенными мутациями, особенно кентавр, но повышенной летальностью они не отличаются.
Иммунолог Николай Крючков говорит, что всё-таки есть мнения отдельных специалистов, что вариант омикрона BA.5 может отличаться по степени тяжести, он является несколько более патогенным, чем BA.2 (подвид омикрона, который вызвал предыдущую волну заболеваемости). Но окончательных надежных доказательств этого нет — лишь предварительное мнение.
— Я пока предлагаю рассматривать все эти линии — BA.2, BA.4, BA.5 — как сопоставимые по патогенности, но, естественно, BA.4 и BA.5 являются более заразными. В этом смысл эволюции вируса, — говорит Николай Крючков. — Они еще лучше обходят, наверное, сформировавшийся коллективный иммунитет, но это закономерный процесс развития.
По его словам, разница по заразности с BA.2 у новых вариантов омикрона — примерно 10%, в то время как штамм альфа добавил к исходной вирулентности 50–70%, дельта — 50%. Базовое репродуктивное число (количество человек которых заражает один пациент при полном отсутствии противоэпидемических мер) сейчас примерно 14, а исходно этот показатель составлял 2,6–3. Благодаря заразности новые варианты омикрона, по словам Крючкова, уже доминируют во многих странах. Есть вероятность, что и в России.
— У нас очень запоздалые данные. Формально считается, что сейчас в России с небольшим перевесом доминирует BA.2, но я думаю, что это уже не так и на текущий момент BA.4 и BA.5 составляют как минимум половину всех случаев, — полагает он. — Для того чтобы перевес стал кардинальным, нужна неделя, максимум две.
Он также говорит, что симптомы ковида с приходом новых вариантов омикрона не изменились. Если говорить о легкой степени тяжести течения болезни, то это температура, недомогание, головные и мышечные боли, боли в животе, потеря обоняния, хотя этот симптом проявляется реже, чем во время доминирования дельта-линии.
— Четкого отличия нет, — согласен с коллегой Анатолий Альтштейн. — Это всё варианты Sars-COV-2, но омикрон дает более мягкую картину, больше поражает верхние дыхательные пути, меньше дает воспаления легких, меньше поражений во внутренних органах. По клинике (симптомам. — Прим. ред.) эти варианты нельзя отличить друг от друга, нужно проводить специальные тесты.
О том, как сейчас развивается заболеваемость коронавирусной инфекцией и чего ждать от новой волны ковида, мы рассказывали в этом материале.