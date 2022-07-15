Коронавирус стал еще заразней: что известно о трех новых вариантах омикрона

На днях Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о росте заболеваемости ковидом во всём мире и призвала все страны вернуться к масочному режиму и социальной дистанции. По информации ВОЗ, за последние две недели количество новых случаев увеличилось на 30%, в основном благодаря Omicron BA.4, BA.5 и другим мутациям. В России показатели тоже пошли вверх, пока основной прирост заболеваемости приходится на Москву, однако ожидается, что следом подтянутся регионы. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, чего ждать от новых штаммов: какими будут заболеваемость и симптомы.

