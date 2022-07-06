9 простых вещей, которые нужно сделать утром, чтобы не умереть от усталости к вечеру

— Именно в промежутке с 21:00 до 22:00 активнее всего вырабатывается мелатонин — это гормон сна, который снижает выработку цитокинов, вызывающих воспаление, нейтрализует клетки свободных радикалов. Как антиоксидант, мелатонин также может помочь при расстройствах мозга и сердечных заболеваниях, — объясняет Рушель Блаво.



Какие еще ежедневные привычки помогут вам на протяжении всего дня оставаться бодрым?



Не пользуйтесь телефоном сразу после пробуждения

Именно из-за проблем с выработкой мелатонина эксперты советуют засыпать без гаджетов, а также давать себе хотя бы час с утра без телефона и ноутбука. Лучше потратьте это время на спокойное постепенное пробуждение, вашему организму нужно время, чтобы прийти в себя после сна. А социальные сети и новости лишь возбуждают и провоцируют нервную систему в минуты, когда она больше всего уязвима.