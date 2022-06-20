Врач объяснил, как по большому пальцу на ноге распознать болезнь королей
О причинах, симптомах и методах лечения этого серьезного заболевания рассказал терапевт
Заболеванием королей и аристократов в древности называли подагру. Возможно, потому, что часто она возникала на фоне пищевых излишеств, а жирную пищу, мясо, вино в больших количествах раньше могли позволить себе только богатые люди, рассказывает «Доктор Питер».
Что может спровоцировать подагру, на какие показатели в анализах надо смотреть особенно внимательно, чтобы не пропустить болезнь и что за симптомы появляются самыми первыми? Отвечает врач.
Алексей Жито — врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог.
Что такое подагра
— Это заболевание, при котором происходит избыточное накопление солей мочевой кислоты. В целом, это нормальный продукт обмена веществ, но при подагре организм производит ее больше, чем успевает выводить, — объясняет в своем блоге врач терапевт-кардиолог Алексей Жито.
Поэтому знать и контролировать уровень мочевой кислоты очень важно. Если показатели высокие, то это может говорить о том, что в организме развивается та или иная патология, среди которых может быть и подагра.
Симптомы болезни
Характерный признак подагры — воспаленная шишка на большом пальце ноги, при этом сам палец может покраснеть и опухнуть.
— В первую очередь, подагра проявляется воспалением на большом пальце стопы, которое затем распространяется на другие суставы, — рассказывает Алексей Жито. — При переходе в хроническую форму заболевания вокруг пораженных суставов образуются тофусы (уплотнения), суставы деформируются.
Среди других признаков подагры
- боли в пояснице;
- иногда кровь в моче;
- воспаление околосуставных тканей.
Чем она опасна
— Заболевание может протекать очень мучительно. При поражении большого пальца ноги ощущения такие, как будто он постоянно обжигается или его пронзают раскаленной кочергой. Отсюда и осложнения в виде депрессии из-за постоянного болевого синдрома, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца, — рассказывает Алексей Жито.
Как ее выявляют
— Во время острых приступов проводится общий анализ крови. Он может обнаружить увеличение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево — он означает, что в крови появляются молодые, «незрелые» нейтрофилы, которые в норме присутствуют только в костном мозге, но не в крови, — поясняет терапевт Жито. Также диагноз могут подтвердить эти показатели:
- Повышена мочевая кислота в сыворотке крови.
- Повышен С-реактивный белок.
- Обнаружены ураты (соли мочевой кислоты) в общем анализе мочи.
- Воспаление, деформация на рентгене и УЗИ суставов.
Лечение подагры
— Это многофакторное заболевание, с которым возможно и нужно бороться, — считает врач. — Можно предупредить и предотвратить обострение. Для этого нужно обращаться к врачу. Терапевт оценит общее состояние пациента, даст направление на исследования. Оптимальное лечение подагры должно учитывать уровень мочевой кислоты, количество предшествующих обострений, данные рентгенологического исследования, стадию заболевания, возраст, пол пациента, наличие ожирения и другие факторы. Препараты для лечения подагры подбираются индивидуально с врачом.
Терапевт обращает внимание, что подагру возможно лечить и без применения лекарственных препаратов.
— Если вы наблюдаетесь у врача и можете контролировать процесс обострения, то можно обойтись и нелекарственными методами лечения: это соблюдение диеты, ограничение употребления алкоголя, уменьшение избыточного веса, — говорит терапевт Алексей Жито.