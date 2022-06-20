Врач объяснил, как по большому пальцу на ноге распознать болезнь королей

Заболеванием королей и аристократов в древности называли подагру. Возможно, потому, что часто она возникала на фоне пищевых излишеств, а жирную пищу, мясо, вино в больших количествах раньше могли позволить себе только богатые люди, рассказывает «Доктор Питер».



Что может спровоцировать подагру, на какие показатели в анализах надо смотреть особенно внимательно, чтобы не пропустить болезнь и что за симптомы появляются самыми первыми? Отвечает врач.

