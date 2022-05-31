В центре Первомайского сквера к врачам выстроилась огромная очередь — что там проверяют
Люди готовы в ней долго ждать
В Первомайском сквере всем желающим предлагают проверить свое здоровье — сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина. Акцию проводит Центр здоровья с инициативой «Рассеянный миф», приуроченной к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом.
Как объяснила корреспонденту НГС врач из Центра здоровья, в палатке любой желающий может проверить свой уровень сахара и холестерина, померить давление и задать вопросы специалистам.
— В мире насчитывается около двух миллионов больных рассеянным склерозом, в России — более
Рядом с палаткой установлен цветочный и информационный стенды.
В середине мая новосибирцы столкнулись с наплывом пациентов в детский травмпункт на Красном проспекте — из-за повышенной обращаемости пациентов детская клиническая больница скорой медицинской помощи увеличила количество сотрудников.