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В центре Первомайского сквера к врачам выстроилась огромная очередь — что там проверяют

Люди готовы в ней долго ждать

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Рядом с палаткой установлен цветочный и информационный стенды

Рядом с палаткой установлен цветочный и информационный стенды

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В Первомайском сквере всем желающим предлагают проверить свое здоровье — сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина. Акцию проводит Центр здоровья с инициативой «Рассеянный миф», приуроченной к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом.

Как объяснила корреспонденту НГС врач из Центра здоровья, в палатке любой желающий может проверить свой уровень сахара и холестерина, померить давление и задать вопросы специалистам.

— В мире насчитывается около двух миллионов больных рассеянным склерозом, в России — более 150 тысяч. Главная цель события — поделиться информацией о заболевании и поддержать людей, живущих с этим диагнозом, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Рядом с палаткой установлен цветочный и информационный стенды.

В середине мая новосибирцы столкнулись с наплывом пациентов в детский травмпункт на Красном проспекте — из-за повышенной обращаемости пациентов детская клиническая больница скорой медицинской помощи увеличила количество сотрудников.

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Первомайский скверздоровьеЦентр здоровья
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