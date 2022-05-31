В центре Первомайского сквера к врачам выстроилась огромная очередь — что там проверяют

В Первомайском сквере всем желающим предлагают проверить свое здоровье — сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина. Акцию проводит Центр здоровья с инициативой «Рассеянный миф», приуроченной к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом.

Как объяснила корреспонденту НГС врач из Центра здоровья, в палатке любой желающий может проверить свой уровень сахара и холестерина, померить давление и задать вопросы специалистам.