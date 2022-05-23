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Новый вертолет для санавиации поступил в Новосибирскую область

Он работает в радиусе 200 км от города

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Помимо «Ансата», в регионе используют вертолет <nobr class="_">Ми-8</nobr>

Помимо «Ансата», в регионе используют вертолет Ми-8

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Новосибирская область закупила новый вертолет для санитарной авиации «Ансат» российского производства. Его уже начали использовать для транспортировки пациентов.

— Учитывая территорию Новосибирской области, нам необходимо иметь два вертолета разной модификации. Сегодня мы активно его используем в радиусе 200-километровой зоны от Новосибирска, — рассказал во время оперативного совещания 23 мая министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Помимо «Ансата», в регионе также используется вертолет Ми-8 для перевозки больных. Его применят для транспортировки людей из отдаленных частей региона.

В 2019 году в Новосибирскую область поступил новый вертолет для санавиации. Корреспондент НГС сделал его снимки перед одним из вылетов, посмотрите на них в нашем фоторепортаже.

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