Новый вертолет для санавиации поступил в Новосибирскую область
Он работает в радиусе 200 км от города
Новосибирская область закупила новый вертолет для санитарной авиации «Ансат» российского производства. Его уже начали использовать для транспортировки пациентов.
— Учитывая территорию Новосибирской области, нам необходимо иметь два вертолета разной модификации. Сегодня мы активно его используем в радиусе 200-километровой зоны от Новосибирска, — рассказал во время оперативного совещания
Помимо «Ансата», в регионе также используется вертолет
В 2019 году в Новосибирскую область поступил новый вертолет для санавиации. Корреспондент НГС сделал его снимки перед одним из вылетов, посмотрите на них в нашем фоторепортаже.