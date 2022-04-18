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Тема дняОткуда в Новосибирске дымка? Онлайн
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«Начался эпидсезон по клещевым инфекциям»: 8 укусов зарегистрировано у жителей НСО

Большинство пострадавших — дети

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Роспотребнадзор заявил о важности обработок от клещей

Роспотребнадзор заявил о важности обработок от клещей

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В Новосибирской области в этом году зарегистрировали восемь случаев укуса клещей.

— Начался эпидсезон по клещевым инфекциям. С нарастающим итогом зарегистрировано восемь случаев покусов клещом, в том числе шестеро детей, — рассказал сегодня, 18 апреля, глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона.

Специалист отметил, что необходимо проводить противоклещевые обработки в регионе.

Первый случай укуса в этом году в Новосибирской области зафиксировали в марте. Ранее НГС подготовил инструкцию о том, что нужно делать, если вас укусил клещ.

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