«Начался эпидсезон по клещевым инфекциям»: 8 укусов зарегистрировано у жителей НСО
Большинство пострадавших — дети
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В Новосибирской области в этом году зарегистрировали восемь случаев укуса клещей.
— Начался эпидсезон по клещевым инфекциям. С нарастающим итогом зарегистрировано восемь случаев покусов клещом, в том числе шестеро детей, — рассказал сегодня, 18 апреля, глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона.
Специалист отметил, что необходимо проводить противоклещевые обработки в регионе.
Первый случай укуса в этом году в Новосибирской области зафиксировали в марте. Ранее НГС подготовил инструкцию о том, что нужно делать, если вас укусил клещ.