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Первый укус клеща зафиксировали в Новосибирске — его сняли с ребенка

Ребенок гулял рядом с домом

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Укусы клещей начинают регистрировать после таяния снега

Укусы клещей начинают регистрировать после таяния снега

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В Новосибирске зарегистрировали первый укус клеща в этом году. Об этом сегодня, 31 марта, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

— Есть один случай у ребенка в Новосибирске. Он гулял рядом с домом. Родители сняли клеща, медицинская помощь была оказана, — сообщила специалист во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

По словам Лады Самойловой, укусы клещей в марте носят единичный характер. Их начинают регистрировать после таяния снега. В этом году в регионе не было случаев заболевания клещевым энцефалитом.

Накануне стало известно, что первый укус клеща зарегистрировали в Республике Алтай. От него пострадала 45-летняя женщина. В прошлом году в Новосибирской области первый укус клеща зарегистрировали в апреле.

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Роспотребнадзорклещиэнцефалит
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