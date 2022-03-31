Первый укус клеща зафиксировали в Новосибирске — его сняли с ребенка

В Новосибирске зарегистрировали первый укус клеща в этом году. Об этом сегодня, 31 марта, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.
— Есть один случай у ребенка в Новосибирске. Он гулял рядом с домом. Родители сняли клеща, медицинская помощь была оказана, — сообщила специалист во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС.
По словам Лады Самойловой, укусы клещей в марте носят единичный характер. Их начинают регистрировать после таяния снега. В этом году в регионе не было случаев заболевания клещевым энцефалитом.
Накануне стало известно, что первый укус клеща зарегистрировали в Республике Алтай. От него пострадала