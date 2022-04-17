Протекают бессимптомно и приводят к раку: женские болезни, которые можно не замечать годами
Даже если само заболевание не опасно, оно может спровоцировать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение
Каждой женщине нужно регулярно посещать профильных специалистов, даже если ее ничего не беспокоит, рассказывает «Доктор Питер». И гинеколог — не исключение. Так, в идеале вы должны ходить на плановые обследования раз в 6–12 месяцев. На осмотре нужно обязательно рассказать про цикл, его регулярность, а также не стесняться отвечать на вопросы врача.
Однако некоторые женщины игнорируют регулярные осмотры. Зачем идти к врачу, если у меня ничего не болит? На первый взгляд это вполне логичный вопрос. Но когда мы задумываемся о своем здоровье, то почему-то часто не учитываем болезни, которые развиваются бессимптомно. Они могут очень долго никак не заявлять о себе. Обнаруживают их либо случайно во время осмотра, либо когда патология достигла опасной для жизни стадии.
Анна Клюковкина — акушер-гинеколог, хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове.
Доброкачественные опухоли
Бессимптомно в течение нескольких лет может развиваться любая доброкачественная опухоль:
- яичников,
- матки,
- шейки матки.
«Самые распространенные заболевания — это любое доброкачественное образование яичников, а также миома матки. Такие опухоли, пока они небольшие, до поры до времени никак себя не проявляют. Бывают случаи, когда женщина не подозревает даже о крупном новообразовании. Например, у одной пациентки на обследовании мы обнаружили такую бессимптомную опухоль — она была 30 см в диаметре. Новообразование заполнило весь малый таз и доходило до печени», — рассказывает гинеколог.
Поэтому важно знать, что у вас в вашем состоянии здоровья может и не быть никаких первых «громких» тревожных звоночков. Важно обращать внимание на все изменения, которые происходят в организме. И записаться на прием к гинекологу, если вы обнаружили:
- нарушение менструального цикла,
- мажущие кровянистые выделения, например, после полового акта,
- периодические несильные тянущие боли внизу живота, которые потом проходят самостоятельно,
- незначительное падение гемоглобина (при этом нарушений цикла и болей может и не быть).
Про шейку матки
Помимо доброкачественных опухолей также могут никак себя не проявлять такие состояния как:
- эрозия шейки матки,
- дисплазия шейки матки
Дисплазия шейки матки относится к предраковым состояниям, она имеет три степени, и между ними может проходить 5–7 лет, прежде чем развивается онкология.
«К счастью, сейчас мы можем справиться с этими заболеваниями очень щадящими методами и не допустить серьезных рисков для здоровья. К примеру, операция по удалению миомы — миомэктомия — и доброкачественному образованию яичников проходит в режиме одного дня, без больших разрезов, с проколами 5–10 мм. Но, разумеется, чем раньше мы обнаружим опухоль, тем лучше», — говорит врач.
Поэтому в любом возрасте мы рекомендуем приходить на осмотр раз в год. Если выявится какая-то патология, дальнейшую периодичность обследований и план лечение определит доктор в индивидуальном порядке.
Если говорить о небольшой миоме, которая не беспокоит пациентку, то, как правило, посещать гинеколога нужно раз в полгода. В ситуации с эрозией все зависит от результатов кольпоскопии, мазка на онкоцитологию и мазка на ПВЧ. Доброкачественное образование яичника может быть функциональной кистой, которая развивается из-за изменений гормонального фона. Такие кисты гинекологи наблюдают два-три месяца, и если они не уходят, принимают решение о дальнейшей тактике лечения.
Какие могут быть осложнения
Если же не посещать гинеколога годами, то бессимптомное заболевание может сильно навредить вашему здоровью.
«Миома крайне редко перерождается в злокачественное образование, но она может разрастаться до больших размеров. Это приводит к сдавливанию кишечника, мочевого пузыря, сосудов — появляется сильная боль и другие неприятные осложнения, снижается гемоглобин, и у женщины развивается анемия со всеми ее последствиями», — рассказывает Анна Клюковкина.
Если вовремя не удалить опухоль яичников — это может привести к онкологии, а если опухоль большого размера — к перекруту придатков и экстренной операции. Дисплазия шейки матки также прежде всего опасна онкологией.
Перекрут придатков матки — грозная гинекологическая патология, характеризующаяся нарушением кровоснабжения яичников и маточных труб с нарастанием ишемии и некрозом тканей. Патология представляет реальную угрозу для жизни женщины и требует немедленного оказания квалифицированной помощи.
К тому же любое образование вызывает нарушение цикла. Сначала женщина замечает мажущие кровянистые выделения, позже могут начаться кровотечения.
Кто в группе риска
Если мы говорим о миоме, то здесь важную роль играет генетика. Женщина должна знать, были ли новообразования у ее мамы и бабушки. Также опухоль может спровоцировать всплеск гормонов эстрогенов.
В случае с дисплазией и эрозией, это онкогенные штаммы вируса папилломы человека.
Помимо миомы, эрозии и дисплазии шейки матки бессимптомно могут протекать и другие опасные патологии: рак яичников, эндометрия. Почему могут появиться эти болезни? Что делать, если вам поставили страшный диагноз? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции НМИЦ ЛРЦ Минздрава Екатерина Степцова.