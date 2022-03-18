Закрыть и открыть больничный дистанционно в Новосибирской области больше нельзя

В Новосибирске больше не действует порядок работы поликлиник, при котором можно было оформить листок временной нетрудоспособности без посещения самих поликлиник. Об этом сообщили в Минздраве НСО сегодня вечером.



Приказ Минздрава РФ, позволявший пациентам с коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями оформлять листки нетрудоспособности дистанционно после консультации по телефону или видеосвязи, действовал до 15 марта.



Теперь получить больничный лист можно будет по старой схеме.



— Для получения больничного листа необходим либо очный визит к врачу, либо врач приедет на дом. Только после осмотра устанавливается срок временной нетрудоспособности и оформляется больничный. Закрыть больничный дистанционно тоже больше нельзя. Для этого также необходим осмотр врача-специалиста, — передает Минздрав слова главного специалиста по внебольничной помощи Новосибирской области Анастасии Шуркевич.