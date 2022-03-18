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Закрыть и открыть больничный дистанционно в Новосибирской области больше нельзя

Приказ Минздрава РФ, позволявший сделать это, действовал до 15 марта

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Выписка пациентов, которые больше не имеют симптомов ковида и лечились больше 7 дней, продолжится без повторного ПЦР-теста

Выписка пациентов, которые больше не имеют симптомов ковида и лечились больше 7 дней, продолжится без повторного ПЦР-теста

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В Новосибирске больше не действует порядок работы поликлиник, при котором можно было оформить листок временной нетрудоспособности без посещения самих поликлиник. Об этом сообщили в Минздраве НСО сегодня вечером.

Приказ Минздрава РФ, позволявший пациентам с коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями оформлять листки нетрудоспособности дистанционно после консультации по телефону или видеосвязи, действовал до 15 марта.

Теперь получить больничный лист можно будет по старой схеме.

— Для получения больничного листа необходим либо очный визит к врачу, либо врач приедет на дом. Только после осмотра устанавливается срок временной нетрудоспособности и оформляется больничный. Закрыть больничный дистанционно тоже больше нельзя. Для этого также необходим осмотр врача-специалиста, — передает Минздрав слова главного специалиста по внебольничной помощи Новосибирской области Анастасии Шуркевич.

Но продолжает действовать другое новое правило, согласно которому пациента можно выписывать без повторного ПЦР-теста, если он клинически здоров, а время лечения составляет более 7 дней.

Анастасия Шуркевич также отметила, что эпидемическая ситуация в регионе значительно улучшается, но пока что во многих поликлиниках продолжают работу красные зоны — обособленные кабинеты с отдельным входом для пациентов с температурой и другими симптомами ОРВИ.

На сайте Минздрава также уточнили, что все поликлиники региона переходят к плановому режиму работы, но в случае ухудшения эпидемической ситуации система здравоохранения области сможет перейти на усиленный режим работы за несколько часов.

В Новосибирске ковидные госпитали возвращают к основному профилю работы. Коронавирусом будут заниматься три медучреждения.

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