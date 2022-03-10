Как введение санкций отразится на доступности в России вакцин и инсулина

По словам эксперта, представители фармкомпаний, производящих вакцины, пока уверяют, что у них планов по уходу с рынка нет.



— Вакцин от ветрянки («Варилрикс»), гепатита А («Хаврикс»), ВПЧ («Церварикс») и «Инфанрикс Гекса» производства GSK на складах производителя много (годовой запас), плюс что-то есть у дистрибьюторов, — рассказала биолог.



Официально подтверждают, что продолжат работать в России, и в компании Sanofi, производящей вакцины «Менактра», «Адасель» и «Пентаксим» (вакцина импортная, но в преднаполненные шприцы ее разливают на российском заводе).



— Фармацевтическая компания «Санофи» заявила, что продолжает работу в России и делает всё возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов, — говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Доктора Питера». — Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, также продолжает работать в плановом режиме.



Уход с рынка