Как введение санкций отразится на доступности в России вакцин и инсулина

В аптеках выросли цены на лекарства, некоторые препараты оказались недоступными из-за серьезных изменений на фармацевтическом рынке в связи с европейскими санкциями. Могут ли быть сложности с доступностью импортных и российских вакцин, «Доктор Питер» узнал у экспертов.
Санкции и вакцины
Антонина Обласова — биолог, специалист по промышленным биотехнологиям.
— Хотелось бы верить, что санкции не будут касаться здравоохранения, но обещать вам этого не могу, — говорит известный биолог Антонина Обласова. — Мы видим, что многие компании уходят с российского рынка по собственной инициативе. Отечественное производство тоже будет испытывать сложности, так как оно во многом завязано на импортную «расходку». Биотех не исключение.
По словам эксперта, представители фармкомпаний, производящих вакцины, пока уверяют, что у них планов по уходу с рынка нет.
— Вакцин от ветрянки («Варилрикс»), гепатита А («Хаврикс»), ВПЧ («Церварикс») и «Инфанрикс Гекса» производства GSK на складах производителя много (годовой запас), плюс что-то есть у дистрибьюторов, — рассказала биолог.
Официально подтверждают, что продолжат работать в России, и в компании Sanofi, производящей вакцины «Менактра», «Адасель» и «Пентаксим» (вакцина импортная, но в преднаполненные шприцы ее разливают на российском заводе).
— Фармацевтическая компания «Санофи» заявила, что продолжает работу в России и делает всё возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов, — говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Доктора Питера». — Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, также продолжает работать в плановом режиме.
Уход с рынка
— Самый пессимистичный настрой — закрытие представительств. Но мне кажется, что уже завезенные препараты в таком случае останутся в стране, — говорит Антонина Обласова. — Дистрибьюторы иногда по неизвестным мне мотивам могут дезинформировать нас с вами, говоря, что какие-то вакцины уходят с рынка. В прошлом году такая утка под конец года ходила про
Пока никаких заявлений об уходе с рынка нет.
— Проблемы с импортом вакцин есть (транспортные). Это правда. Курс валюты вырос, а значит, и цены на многие лекарства и вакцины увеличатся. Хотя многие вакцины входят в список ЖНВЛП, а значит, отпускная цена на них измениться не должна, цена вакцинации в клинике складывается не только из стоимости вакцины. Но доступность еще долго должна сохраниться.
Дефицит вакцин
Главврач одного из подмосковных медицинских центров рассказала «Доктору Питеру», что пока не могут закупить импортные вакцины у поставщиков из-за проблем с логистикой, но это не должно стать проблемой.
Анна Журавлева — педиатр, главврач клиники «Территория здоровья».
— Сейчас уже повышается спрос на вакцинацию импортными вакцинами. Но импортные вакцины — не панацея, современные российские вакцины тоже качественные, хорошо переносятся, — говорит врач-педиатр Анна Журавлева. — Сейчас появились аналоги комплексных вакцин российского производства, когда одним уколом делаем несколько вакцинаций сразу (например, от кори, паротита и краснухи — «Вактривир»).
Купить новые импортные вакцины не можем пока, не продают поставщики. Если они пропадут, я не думаю, что мы не справимся. Будем делать аналоги российского производства.
Иностранных вакцин не будет?
Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли иностранные производители препаратов, в том числе и вакцин, уйдут с российского рынка. Но даже если это случится, российские компании смогут обеспечить россиян нужными препаратами. Так считает известный врач-иммунолог Николай Крючков.
Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.
— У нас подавляющее большинство вакцин, которые используются для профилактических прививок из национального календаря, российского производства, — рассказал «Доктору Питеру» Николай Крючков. — По некоторым категориям (например, противогриппозным вакцинам) уже официально в госзакупках с прошлого года не закупаются иностранные вакцины.
Иммунолог признаёт, что по некоторым показателям качество импортных вакцин отличается от российских.
— Другое дело, что одна вакцина не идентична другой, — говорит эксперт. — Мы знаем, что по некоторым позициям российские вакцины являются более реактогенными, то есть вызывают реакции в раннем периоде введения. Так что при прочих равных люди часто выбирали по некоторым категориям именно иностранные вакцины. И они действительно считаются лучше. Также есть, например, комбинированные вакцины, которые работают против
Я не думаю, по крайней мере, сейчас, что фармацевтические компании, которые производят лекарственные средства, прекратят поставки вакцин. Это сектор здравоохранения, и его санкции если и коснутся, то в последнюю очередь и тем более капитально.
Российские вакцины
— Даже если импортные вакцины уйдут с рынка, то по подавляющему большинству инфекций Россия имеет собственные вакцины. Российская вакцинология — одна из самых развитых отраслей в мире, в отличие от многих других направлений, — считает Николай Крючков.
По словам эксперта, с доступностью российских вакцин сложностей быть не должно.
— Субстанции для многих вакцин производятся именно в России, уже не говоря о вспомогательных веществах, — рассказал иммунолог. — При этом ключевые производители вакцин — это государственные компании, которые имеют поддержку. Поэтому, если не произойдет краха экономики, массовых банкротств банков и госкомпаний и они продолжат работать в нынешнем режиме, текущие мощности (на сегодняшний день) всех российских производителей вакцин позволяют обеспечить доступность препаратов на российском рынке и не допустить дефицита.
— Считаю, что нельзя допускать каких-то ущемлений в отношении фармбизнеса и бизнеса, производящего, разрабатывающего медицинские изделия, а также медицинских дистрибьютеров и ритейла. Эта цепочка должна быть максимально поддержана государством, — отмечает Николай Крючков.