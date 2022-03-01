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Впервые за три недели число заболевших ковидом в НСО оказалось меньше 4 тысяч в сутки

За сутки умерли 16 пациентов

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В Новосибирской области, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 5005 человек

В Новосибирской области, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 5005 человек

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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболел 3561 человек. Последний раз число заболевших меньше 4 тысяч за сутки было зафиксировано 9 февраля (3978 случаев).

На утро 1 марта всего зарегистрировано 222 380, в том числе — у 31 720 детей. За прошедшие сутки 488 детей заболели коронавирусом. 111 948 пациентов полностью выздоровели.

— Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 38, 60, 69, 70, 74, 74, 74, 80, 82, 83, 84, 88 лет и женщины в возрасте 48, 56 лет, 71 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5005 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3617 пациентов, в том числе 120 детей. В отделениях реанимации находятся 316 человек. На ИВЛ — 32 пациента. Всего в Новосибирской области сделано 3 968 536 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 883 обращения

В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Об этом 1 марта сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. Опубликован комментарий губернатора по этому поводу.

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