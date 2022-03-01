Впервые за три недели число заболевших ковидом в НСО оказалось меньше 4 тысяч в сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболел 3561 человек. Последний раз число заболевших меньше 4 тысяч за сутки было зафиксировано 9 февраля (3978 случаев).
На утро 1 марта всего зарегистрировано
— Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 38, 60, 69, 70, 74, 74, 74, 80, 82, 83, 84, 88 лет и женщины в возрасте 48, 56 лет, 71 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5005 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3617 пациентов, в том числе 120 детей. В отделениях реанимации находятся 316 человек. На ИВЛ — 32 пациента. Всего в Новосибирской области сделано
В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Об этом 1 марта сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. Опубликован комментарий губернатора по этому поводу.