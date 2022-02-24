Синдром дырявого кишечника, беда с гормонами и еще 15 причин, почему выпадают волосы

— Когда коллагена, эластина и гликозаминогликанов недостаточно, появляется дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшается микроциркуляция, и, конечно же, происходит поредение волос, — констатировала эндокринолог.



С чем еще связано выпадение волос

Дефицит витамина Д. Дефицит йода и гипотиреоз. Дефицит Fe и витамина В12. Инсулинорезистентность. Дефицит или избыток кортизола. Избыток пролактина. Дефицит Омега-3 жирных кислот. Дефицит белка, низкий калораж. Гипоацидность — пониженное образование соляной кислоты в желудке; Синдром дырявого кишечника — этим термином обозначают нарушение в работе стенок органа, когда в кровоток попадают крупные молекулы из кишечника, так как отверстия между клетками вместо того, чтобы защищать, раскрываются. Синдром избыточного бактериального роста и кандидоз. Интоксикации, лекарственные препараты, бактериальные и вирусные инфекции. Синдром мальабсорбции, когда организм недополучает одно или несколько питательных веществ, которые поступают в пищеварительный тракт, из-за недостаточности их всасывания в тонкой кишке. Нарушение кровоснабжения кожи головы — тому виной могут быть мышечные зажимы, тугие пучки, хвосты и косички. Неподходящая косметика.

В любом случае угадывать самому, что пошло не так с вашим здоровьем, не стоит. Если волосы выпадают, это явный сигнал — пора обратиться к врачу и выяснить настоящую причину.

