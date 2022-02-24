Синдром дырявого кишечника, беда с гормонами и еще 15 причин, почему выпадают волосы

Густая коса до пояса превратилась в скромное каре, и вовсе не потому что обладательница шевелюры задумала сменить имидж. Новой прически потребовали выпавшие волосы. Сыграл в этой истории свою роль и COVID-19, у кого-то потеря произошла после болезни, выпадают волосы у молодых мам. Но есть еще множество причин, почему так происходит, рассказывает «Доктор Питер».
— В списке будет много дефицитов, — предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. — И вы же понимаете, что часто причиной дефицитов бывают проблемы с желудочно-кишечным трактом?
Стресс
Виновником выпадения волос может быть стресс. В процессе переживаний в кровь выбрасываются в большом количестве кортизол и адреналин. Они сужают сосуды, приводят к спазму мышц и блокируют кровообращение. Из-за этого может происходить потеря волос. Также из-за стресса в организме снижается уровень половых гормонов.
Дефицит тестостерона
Часто лысых мужчин считают образцом мужественности, не только из-за их образа, считается, что выпадение волос связано с избытком тестостерона.
— Отчасти это правда, но только в том случае, если тестостерон активно превращается в дигидротестостерон (ДГТ), — объяснила Диляра Лебедева. — А вот свободный тестостерон, наоборот, способствует росту и развитию белковых структур, к которым относятся и волосы. Выпадение на дефиците тестостерона — не такое уж редкое явление.
Дефицит прогестерона
Именно прогестерон блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза, который способен превращать свободный тестостерон в дигидротестостерон. А он, как мы уже знаем, вызывает выпадение волос.
— При дефиците прогестерона защитный механизм утрачивается, — объяснила Диляра Лебедева.
Дефицит эстрогенов
Благодаря эстрогенам в нашем организме происходит синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Все эти процессы идут в коже.
— Когда коллагена, эластина и гликозаминогликанов недостаточно, появляется дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшается микроциркуляция, и, конечно же, происходит поредение волос, — констатировала эндокринолог.
С чем еще связано выпадение волос
- Дефицит витамина Д.
- Дефицит йода и гипотиреоз.
- Дефицит Fe и витамина В12.
- Инсулинорезистентность.
- Дефицит или избыток кортизола.
- Избыток пролактина.
- Дефицит Омега-3 жирных кислот.
- Дефицит белка, низкий калораж.
- Гипоацидность — пониженное образование соляной кислоты в желудке;
- Синдром дырявого кишечника — этим термином обозначают нарушение в работе стенок органа, когда в кровоток попадают крупные молекулы из кишечника, так как отверстия между клетками вместо того, чтобы защищать, раскрываются.
- Синдром избыточного бактериального роста и кандидоз.
- Интоксикации, лекарственные препараты, бактериальные и вирусные инфекции.
- Синдром мальабсорбции, когда организм недополучает одно или несколько питательных веществ, которые поступают в пищеварительный тракт, из-за недостаточности их всасывания в тонкой кишке.
- Нарушение кровоснабжения кожи головы — тому виной могут быть мышечные зажимы, тугие пучки, хвосты и косички.
- Неподходящая косметика.
В любом случае угадывать самому, что пошло не так с вашим здоровьем, не стоит. Если волосы выпадают, это явный сигнал — пора обратиться к врачу и выяснить настоящую причину.
Какие анализы потребуется сдать
- Кровь на общий анализ с лейкоцитарной формулой и уровнем гемоглобина, лимфоцитов, моноцитов;
- кровь на биохимию и оценить цифры по общему белку, холестерину — общему, ЛПНП и ЛПВП;
- кровь на маркеры воспаления — С-реактивный белок ультрачувствительный и гомоцистеин;
- дефицит витаминов и микроэлементов: кальция, цинка, меди, витамина А и В6, В12, фолиевой кислоты, витамина С, ферритина, сывороточного железа, ОЖСС, ЛЖСС;
- анализы на гормоны — Т3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.