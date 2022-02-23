«Аленушка, спасибо тебе за всё». 56-летний инженер умер после простой капельницы с витаминами

— Что произошло в ту ночь, перед тем как он попал в реанимацию, когда его начали спасать, мы не знаем. Возможно, лишь утром при обходе увидели, что он без сознания. Он лежал в 425-й палате. Может, кто-то из его соседей может нам рассказать, как всё произошло? Вы можете связаться с нами через редакцию E1.RU. Мы были бы очень благодарны за любую информацию, — попросила Елена.



Она обратилась в Следственный комитет в тот же день, когда умер муж. Настояли друзья, убедили: если хотите добиться правды, узнать, что случилось, идите прямо сейчас. Уже на следующее утро следователь изъял все документы, которые касались лечения Владимира.



— Следственным отделом этому делу сейчас проводится проверка, — сообщила нам екатеринбургский юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы родных погибшего. — В ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза, которая установит были дефекты оказания медицинской помощи и состоят ли они в причинно-следственной связи со смертью.



В минздраве Свердловской области отказались подробно комментировать эту ситуацию, сославшись на закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где говорится в том числе про врачебную тайну. При этом пояснили, что заявление родственников будет рассмотрено, также будет проведена проверка.

Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский считает, что жесткие ограничения, из-за которых родных не пускают в отделения, — большая проблема. Мы не стали обсуждать с ним эту конкретную трагическую историю, поскольку пока нет ни результатов судмедэкспертизы, ни заключения страховой компании: были ли дефекты оказания медпомощи. Поговорили лишь об общей ситуации и проблемах сегодняшнего дня.

— Из-за антиковидных мер сейчас родные пациентов сами кто как может пытаются выйти на связь с врачами. Кто-то дозванивается, кто-то пробивается, подключая знакомых. Из-за того, что родных не пускают в больницы, мы потеряли очень много людей, пациентов. Сиделок всегда не хватало, раньше эту роль выполняли родственники. К сожалению, родные сейчас отрезаны от помощи, врачи предоставлены сами себе и о том, что происходит внутри, мы узнаем лишь по жалобам пациентов. На мой взгляд, это один из серьезных поводов для отмены этих бессмысленных ограничений.

— А возможно установить видеокамеры в палатах, чтобы был хоть какой-то контроль за тем, что происходит?