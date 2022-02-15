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3-месячный ребенок умер от коронавируса в Новосибирской области

За всё время пандемии ковид в регионе обнаружили у 20 892 детей

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От ковида в НСО умерли еще 15 человек

От ковида в НСО умерли еще 15 человек

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В Новосибирске от коронавируса скончался 3-месячный мальчик. Всего за сутки заболевание обнаружили у 5763 человек.

— На утро 15 февраля в регионе зарегистрировано 155 329 случаев коронавируса, 5763 — за сутки, в том числе — у 20 892 детей, 839 — за сутки. 81 276 пациентов выписаны с выздоровлением, 469 — за сутки. Скончались пятнадцать пациентов: мальчик в возрасте 3 месяца, мужчины в возрасте 50 лет, 69 лет, 70 лет, 71 год, 72 года, 78 лет, 82 года, 84 года, 85 лет, женщины в возрасте 61 год, 79 лет и три женщины в возрасте 91 год, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 4815 человек.

В больницах находятся 3832 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 327 пациентов, из них 45 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске от коронавируса умерли две девочки, одной из них было 7 лет. Мы поговорили с врачами и выяснили, чем опасен штамм омикрон и почему младенцы находятся в зоне риска.

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