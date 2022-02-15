3-месячный ребенок умер от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирске от коронавируса скончался
— На утро 15 февраля в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 4815 человек.
В больницах находятся 3832 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 327 пациентов, из них 45 — на искусственной вентиляции легких.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске от коронавируса умерли две девочки, одной из них было 7 лет. Мы поговорили с врачами и выяснили, чем опасен штамм омикрон и почему младенцы находятся в зоне риска.