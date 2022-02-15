Частная лаборатория пересчитала пациентов 12–17 лет с антителами к ковиду — их более 80% в НСО

У более 80% протестированных детей в возрасте 12–17 лет нашли ковид в Новосибирской области. Об этом журналисту НГС сообщил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».



По его словам, в Новосибирской области в офисах компании за период с июля 2021-го по декабрь 2021 года сдали более 67 тысяч тестов на антитела класса G к коронавирусной инфекции, 2% из них приходятся на возрастную группу от 0 до 17 лет, то есть 1340. В этой группе более 50% этих исследований проведено среди подростков 12–17 лет, при этом количество положительных результатов у них достигает 84%.