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Частная лаборатория пересчитала пациентов 12–17 лет с антителами к ковиду — их более 80% в НСО

Именно для этой возрастной группы в России сделали вакцину

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Пока в регионе вакцинация детей идет медленными темпами

Пока в регионе вакцинация детей идет медленными темпами

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У более 80% протестированных детей в возрасте 12–17 лет нашли ковид в Новосибирской области. Об этом журналисту НГС сообщил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».

По его словам, в Новосибирской области в офисах компании за период с июля 2021-го по декабрь 2021 года сдали более 67 тысяч тестов на антитела класса G к коронавирусной инфекции, 2% из них приходятся на возрастную группу от 0 до 17 лет, то есть 1340. В этой группе более 50% этих исследований проведено среди подростков 12–17 лет, при этом количество положительных результатов у них достигает 84%.

Именно эту возрастную группу — с 12 до 17 лет — в регионе начали вакцинировать.

С начала пандемии, по данным оперштаба на 14 февраля, ковид зарегистрировали более чем у 20 тысяч детей

С начала пандемии, по данным оперштаба на 14 февраля, ковид зарегистрировали более чем у 20 тысяч детей

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Высокий положительный результат, видимо, объясняется тем, что детям исследование на антитела к SARS-CoV-2 большей частью назначают и проводят после перенесенного заболевания, клинически похожего на ковид. Вероятнее всего, с целью хотя бы ретроспективной диагностики, если по каким-то причинам не брали в острую фазу ПЦР, либо результат был отрицательным. Соответственно, более 80% детей в возрасте 12–17 лет из протестированных, по нашим данным, перенесли ковид, — пояснил Андрей Поздняков.

Ранее мы рассказывали о том, как сейчас омикроном болеют дети, какие последствия у них могут быть и почему увеличивается количество смертельных случаев.

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