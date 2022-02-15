Частная лаборатория пересчитала пациентов 12–17 лет с антителами к ковиду — их более 80% в НСО

У более 80% протестированных детей в возрасте 12–17 лет нашли ковид в Новосибирской области. Об этом журналисту НГС сообщил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».
По его словам, в Новосибирской области в офисах компании за период с июля
Именно эту возрастную группу — с 12 до 17 лет — в регионе начали вакцинировать.
— Высокий положительный результат, видимо, объясняется тем, что детям исследование на антитела к
Ранее мы рассказывали о том, как сейчас омикроном болеют дети, какие последствия у них могут быть и почему увеличивается количество смертельных случаев.
СЮЖЕТ
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