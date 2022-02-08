«Умерших будет больше, чем при дельта-волне»: как омикрон сломает статистику ковидной смертности в России

— Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь в случае с омикроном мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе.



Однако главный показатель, который продемонстрирует реальные масштабы волны — количество смертей. Об этом еще ранее говорил вирусолог Анатолий Альтштейн.



— Если будут диагностировать плохо, число зараженных будет меньше, но летальность высокая. Она гораздо точнее определяется, чем заболевание, летальные случаи мимо медицины и общества не проходят, — говорит он.

