За сутки в России 165 тысяч человек заболели ковидом и только 20 тысяч госпитализированы

На прошлой неделе в России изменились условия карантина для тех, кто переболел ковидом или контактировал с зараженным. Не нужно сдавать тест на коронавирус, если нет симптомов болезни и с момента заражения прошло больше недели. Также из-за особенностей омикрона теперь не нужно уходить на карантин и больничный. Если больничный вам все-таки нужен и вы не знаете, как его оформить — вот инструкция, как это сделать.