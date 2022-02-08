За сутки в России 165 тысяч человек заболели ковидом и только 20 тысяч госпитализированы

За последний день в России выявили
С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 13 с лишним миллионов человек. 10,7 миллиона — выздоровели, больше 336 тысяч человек — скончались от последствий ковида. В четвертую волну на пике заболевали по 40 тысяч человек в сутки, сегодня — до 180 тысяч, а число летальных случаев неуклонно снижается. 7 февраля зафиксировали 609 смертей — это минимум с 27 июня 2021 года. Значит ли это, что самые страшные пандемийные времена позади и чего нам ждать от эпидемии в ближайшее время? Мы спросили у врачей.
На прошлой неделе в России изменились условия карантина для тех, кто переболел ковидом или контактировал с зараженным. Не нужно сдавать тест на коронавирус, если нет симптомов болезни и с момента заражения прошло больше недели. Также из-за особенностей омикрона теперь не нужно уходить на карантин и больничный. Если больничный вам все-таки нужен и вы не знаете, как его оформить — вот инструкция, как это сделать.