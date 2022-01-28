В Кремле допустили, что реальное число больных ковидом больше, чем в официальной статистике

28 января оперштаб сообщил о 98 040 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки — это очередной рекорд. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки во время пятой волны может достигать шестизначных чисел. Для сравнения: в предыдущую волну ковида в пике выявляли около 40 тысяч случаев.

