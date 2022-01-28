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В Кремле допустили, что реальное число больных ковидом больше, чем в официальной статистике

Проблема в том, что многие не делают ПЦР-тесты

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За сутки 28 января выявили <nobr class="_">98 040</nobr> зараженных

За сутки 28 января выявили 98 040 зараженных

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Количество заболевших намного больше, чем по официальной статистике. Это происходит из-за того, что многие пациенты не тестируются на коронавирус, переносят болезнь без симптомов. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и, возможно, существенно больше, это очевидно. Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — прокомментировал Дмитрий Песков. — Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь в случае с омикроном мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе.

28 января оперштаб сообщил о 98 040 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки — это очередной рекорд. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки во время пятой волны может достигать шестизначных чисел. Для сравнения: в предыдущую волну ковида в пике выявляли около 40 тысяч случаев.

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Дмитрий Песковвакцинастатистика COVID-19коронавируспятая волна ковида
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