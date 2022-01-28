В Кремле допустили, что реальное число больных ковидом больше, чем в официальной статистике

Количество заболевших намного больше, чем по официальной статистике. Это происходит из-за того, что многие пациенты не тестируются на коронавирус, переносят болезнь без симптомов. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
— Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и, возможно, существенно больше, это очевидно. Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — прокомментировал Дмитрий Песков. — Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь в случае с омикроном мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе.
28 января оперштаб сообщил о