«Система здравоохранения просто лопнет»: врачи просят ввести в России карантин

Коронавирус в России продолжает бить собственные рекорды: 27 января оперштаб сообщил о 88 тысячах новых случаев за сутки. Таких показателей не было с самого начала пандемии, в то же время и при меньшем количестве зараженных власти вводили противоэпидемические меры: в октябре 2021 года Владимир Путин объявил о начале нерабочих дней, когда заболеваемость была меньше 40 тысяч случаев в сутки. Сегодня принудительно отправлять всех по домам никто не спешит, одновременно с этим Роспотребнадзор сокращает сроки карантина для контактных, а Минздрав выпускает методичку, которая меняет подход к лечению на дому. Что происходит?
Семидневный карантин
21 января Роспотребнадзор внес изменения в свое же постановление, которое не менялось почти два года: сроки карантина для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, анонсируя это изменение, заявила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей оптимизируются, как и в других странах. Сокращение сроков связано с тем, что распространяющийся сейчас в России новый штамм омикрон проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники.
— Безусловно, у омикрона гораздо меньше инкубационный период. У себя в практике самое меньшее, сколько я встречал — это три дня после последнего контакта, что было совершенно нехарактерно для предыдущих штаммов, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов. — В среднем же инкубационный период сейчас составляет около пяти дней. На мой взгляд, было адекватно сократить карантин до 7 дней, нужно проверять целесообразность всех мер, которые мы предпринимаем.
В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что, по предварительным данным, инкубационный период омикрона — от 2 до 5 дней, у дельты он составлял в среднем 6–8 дней.
Можно не лечиться?
Минздрав на днях выпустил памятку для тех, кто лечится дома от ОРВИ и ковида. В ней есть несколько вариантов рекомендаций для пациентов разных возрастов, с разными хроническими заболеваниями и разной степенью тяжести коронавирусной инфекции. Например, привитым или переболевшим ковидом ранее даже при положительном ПЦР-тесте можно не лечиться — если нет симптомов, то достаточно остаться дома (больничный положен даже бессимптомным) и контролировать температуру. Если симптомы ОРВИ есть, а результатов ПЦР-теста, наоборот, еще нет, то тоже сидим дома. Людям, не относящимся к группам риска, достаточно пить воду, проветривать помещение и следить за температурой и сатурацией. Раньше при любых респираторных симптомах рекомендовалось вызывать врача. Сейчас эта рекомендация относится к группам риска. Врачи видят у этого решения две причины: более легкое течение болезни и нагрузка на здравоохранение.
— Имеются определенные изменения в тактике поведения амбулаторного звена, так как, по предварительным оценкам, штамм омикрон чаще вызывает более легкое течение, в первую очередь у людей, которые или переносили эту инфекцию ранее, или были вакцинированы, — говорит доктор Иван Коновалов. — Соответственно, более легкое течение болезни у этих людей, в том числе бессимптомное, подразумевает, что на сегодняшний день лимитирующим фактором является именно необходимость госпитализации пациентов. К сожалению, к этой когорте постепенно начали присоединяться дети, подростки, поскольку до последнего времени вакцина для детей не была введена в гражданский оборот. Сейчас важный ориентир — количество людей, которых нужно госпитализировать в связи со среднетяжелым или тяжелым течением коронавирусной инфекции, которое в процентном соотношении, несмотря на рост выявленных случаев инфицирования, становится меньше.
Терапевт Иван Скороходов говорит, что первичное звено здравоохранения в условиях такой заболеваемости может просто не выдержать ни числа госпитализированных, ни даже всех, кого нужно осматривать на дому.
— Почему мы изначально вводили ограничения? Да, люди будут болеть, люди переболеют все. Но лишь бы не в один день, — говорит Скороходов. — А у нас сейчас на протяжении очень короткого периода одномоментно заболело огромное количество людей. Понятно, что власти дают рекомендации, что можно не вызывать врача, если у вас всё в легкой форме, но как человек может адекватно оценить свои факторы риска? Наблюдение, консультация медработника — это важно, но у нас просто нет стольких медработников. Пациенты с коронавирусной инфекцией, имеющие некоторые факторы риска, должны быть госпитализированы. Учитывая лавинообразный рост заражений, это просто перегрузит всю нашу систему здравоохранения. Это уже видно: десятки, сотни людей в очередях в поликлиниках. Первичная система здравоохранения и так была не в лучшем состоянии, а тут она просто треснет, она лопнет. У нас нет такого количества ковидных госпиталей.
Будет ли новый локдаун?
Федеральные власти уже не раз с начала пандемии говорили, что ситуации в регионах разные, поэтому и принимать решение нужно на региональных уровнях. Вот и на последнем совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова обращалась к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия. На ее призывы немедленно отреагировала Новосибирская область — уже на следующий день губернатор отправил школьников на дистант. Однако даже такие меры предприняты не везде, хотя сейчас, по мнению врачей, они необходимы.
— Противоэпидемические мероприятия играют важнейшую роль — они направлены на контроль цепи передачи инфекции, поскольку омикрон по своей контагиозности, то есть заразности, стал приближаться к кори, — говорит Коновалов. — То есть значимо обогнал штамм дельта по этому параметру. В связи с этим выборочно необходимы мероприятия изоляционного характера, когда людей переводят на удаленную учебу или работу одновременно с необходимостью в кратчайшие сроки повышения охвата вакцинацией. Естественно, речь идет не только о профилактике инфицирования, но, в первую очередь, о профилактике тяжелого течения болезни, требующей госпитализации и тяжелых последствий агрессивной медикаментозной терапии.
Иван Скороходов тоже считает, что ограничения необходимы и при этом они должны быть системными. Сегодняшняя избирательность не идет на пользу, особенно с учетом странного иногда выбора.
— Если мы закрываем все места публичного посещения, то закрываем. Их надолго не придется закрывать, нам надо сбить эту волну. Вместо этого у нас одно закрывается, другое открывается. Например, в библиотеках проверяют