«Система здравоохранения просто лопнет»: врачи просят ввести в России карантин

Семидневный карантин

21 января Роспотребнадзор внес изменения в свое же постановление, которое не менялось почти два года: сроки карантина для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, анонсируя это изменение, заявила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей оптимизируются, как и в других странах. Сокращение сроков связано с тем, что распространяющийся сейчас в России новый штамм омикрон проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники.



— Безусловно, у омикрона гораздо меньше инкубационный период. У себя в практике самое меньшее, сколько я встречал — это три дня после последнего контакта, что было совершенно нехарактерно для предыдущих штаммов, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов. — В среднем же инкубационный период сейчас составляет около пяти дней. На мой взгляд, было адекватно сократить карантин до 7 дней, нужно проверять целесообразность всех мер, которые мы предпринимаем.



В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что, по предварительным данным, инкубационный период омикрона — от 2 до 5 дней, у дельты он составлял в среднем 6–8 дней.

