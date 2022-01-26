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Привить всех, не спрашивая разрешения, или сделать так, чтобы сами пришли и попросили. Ученые — о детской вакцинации

Как обезопасить подростков от коронавируса, всё равно решать взрослым

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В Москве всё еще продолжаются испытания вакцины

В Москве всё еще продолжаются испытания вакцины

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С понедельника в регионы России завозят препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), которым прививают подростков от 12 лет. В школы и поликлиники вакцина поступает пока в ограниченном количестве. Так, в Новосибирск завезли 1440 доз «Спутника М», в Екатеринбург — 2400 доз, в Санкт-Петербург — 2880 доз. Вакцина появилась также в медучреждениях Подмосковья. В столичных детских поликлиниках «Спутника М» пока нет. Как рассказали MSK1.RU в поликлиниках районов Тушино и Хамовники, в Москве всё еще продолжаются испытания вакцины. Но родителям, живущим в столице, уже стали поступать звонки из поликлиник с вопросом, хотят они вакцинировать своих детей или нет.

— Сейчас идет третья фаза клинических испытаний вакцины. Поэтому широкого применения у нее пока нет. Но это хорошо проверенная, подготовленная вариация вакцины, которая дает эффект. Абсолютно то же самое, что и «Спутник V», только разведенная в пять раз. В «Спутнике M» в пять раз меньше концентрация главного компонента — вируса, — сообщил MSK1.RU доктор медицинских наук, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Именно в НИЦ Гамалеи была разработана вакцина для подростков и другая вакцина — для детей от 6 до 12 лет. По словам Альтштейна, она уже есть, но еще не испытывалась. В отличие от «Спутника М», она разведена в десять раз.

— Я рекомендую прививать всех детей — с учетом медотводов. И не спрашивая родителей. Этот наш либерализм в применении вакцин обходится очень дорого. Посмотрите на статистику по летальности, — сказал Альштейн. — В стране пандемия. Дети тоже могут тяжело болеть и умирать, хотя, к счастью, это не так сильно выражено. И вакцина может от этого защитить. Второй момент — нужно закрыть вирусу путь, потому что дети — важный элемент его распространения.

— Но в России взрослые принимают решения за своего ребенка. Понимаете, какая картина? «Ах, ему введут вакцину», — скажут многие. Но люди ничего в этом не понимают. Государство эту вакцину проверило и испытало и считает необходимым ее применить, — объяснил свою позицию профессор. — Никто же не спрашивает у мам, хочет она дифтерийной или столбнячной вакциной своего ребенка привить. Да, это тоже как бы добровольно. Но есть сильные ограничения — непривитого ребенка не возьмут в детский сад и школу. То есть существуют пути, чтобы вакцинации проводить и получать очень важный медицинский эффект. И за последние 50 лет мы видим, как сократилось количество смертей от дифтерии и столбняка, — подытожил Альтштейн.

В столичные школы и поликлиники вакцину «Спутник М» пока не завезли

В столичные школы и поликлиники вакцину «Спутник М» пока не завезли

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Насколько реальным может быть пожелание уважаемого профессора прививать детей без согласия взрослых? Родителей, которые бы хотели, чтоб их дети были вакцинированы, не так много в России. За три последних месяца доля мам и пап, которые готовы вакцинировать своего ребенка от COVID, выросла с 26 до 33%, следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob. 32% категорически против этой прививки для своего ребенка, еще 35% скорее не собираются этого делать. При этом Минздрав России включил вакцинацию школьников от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, заявив, что делаться это будет только с письменного согласия взрослых. То есть ребенку без вашего согласия укол не сделают. И это правильно.

Вот что по этому поводу думает иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков.

— Анатолий Альтштейн заявил, что надо прививать всех детей, не спрашивая родителей. Как вы на это смотрите?

— Мало ли что надо? Это просто невозможно сделать. Надо понимать, что есть противопоказания вакцинации. При таком подходе, в такой спешке всегда привьют какое-то количество детей, которым вакцинация противопоказана. И они получат серьезные нежелательные явления. Но даже если их будет немного, — например, сотня — то всё равно поднимется очень большая информационная волна, которая сметет вакцинацию и многое за собой потянет. Система «opt-out» была бы самая правильная в этой ситуации. Это когда я, для того чтобы отказаться от какой-либо процедуры, должен сделать ряд действий. Например, написать письменный отказ и его правильно оформить, заверить. Это гораздо сложнее для родителей, и в этом случае гораздо больше подростков пройдут вакцинацию. Если же мы действуем по системе «opt-in», то я фактически должен написать прошение о вакцинации. Вы представляете, какое количество людей откажется в этом случае? Это лишний барьер. Это снизит количество реально провакцинировавшихся.

— Думаете, такая схема сработает?

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— Это стандартная стратегия, социальная технология, которая используется во многих сферах. Когда мы хотим, чтобы положительное мероприятие в сфере здоровья характеризовалось большей приверженностью, то мы должны сделать так, чтобы люди сделали намного больше действий для отказа от участия в мероприятии. В этом случае всё сделано абсолютно наоборот. Сделано так, чтобы вакцинировалось меньше подростков. Поэтому я не жду большого процента провакцинированных. Повторяю, мало ли что надо? По факту, принудительно вакцинировать детей невозможно. Мы бы плотно занялись вакцинацией взрослых, с чем справились многие развитые страны. Но мы абсолютно не справляемся. Поэтому если мы хотя бы со взрослыми это разрешили, то уже был бы большой, хороший вклад. А уж здесь про подростков и детей я молчу. На сегодняшний день, с учетом нынешней обстановки, я думаю, что вакцинация подростков и должна оставаться добровольной. Это будет вспомогательной историей. А вот вакцинация взрослых — здесь нужно быть, конечно, решительней.

Вакцинация «Спутником М» проходит в два этапа. Повторную вакцинацию подросток должен пройти через 21 день. Достаточное количество антител формируется только на 42-й день от начала иммунизации. Детей с аллергией на компоненты вакцины и острыми инфекционными заболеваниями прививать нельзя. С осторожностью можно вакцинировать подростков с патологиями почек, сахарным диабетом и аутоиммунными заболеваниями.

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