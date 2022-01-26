Привить всех, не спрашивая разрешения, или сделать так, чтобы сами пришли и попросили. Ученые — о детской вакцинации

— Это стандартная стратегия, социальная технология, которая используется во многих сферах. Когда мы хотим, чтобы положительное мероприятие в сфере здоровья характеризовалось большей приверженностью, то мы должны сделать так, чтобы люди сделали намного больше действий для отказа от участия в мероприятии. В этом случае всё сделано абсолютно наоборот. Сделано так, чтобы вакцинировалось меньше подростков. Поэтому я не жду большого процента провакцинированных. Повторяю, мало ли что надо? По факту, принудительно вакцинировать детей невозможно. Мы бы плотно занялись вакцинацией взрослых, с чем справились многие развитые страны. Но мы абсолютно не справляемся. Поэтому если мы хотя бы со взрослыми это разрешили, то уже был бы большой, хороший вклад. А уж здесь про подростков и детей я молчу. На сегодняшний день, с учетом нынешней обстановки, я думаю, что вакцинация подростков и должна оставаться добровольной. Это будет вспомогательной историей. А вот вакцинация взрослых — здесь нужно быть, конечно, решительней.