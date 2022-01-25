«Спутник V» против омикрона: поможет ли российская вакцина от нового штамма коронавируса

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти темпами, которых не было во время ни одной из предыдущих волн распространения ковида. И это несмотря на то, что России наконец-то удалось достичь неплохого (хотя и не идеального) показателя коллективного иммунитета — почти 65%. Значит ли это, что против нового штамма омикрон, который винят в этой волне заболеваемости, наши вакцины бессильны? Мы спросили врачей.

— Я думаю, что детальных исследований еще нет, но уже по предварительным данным видно, что вакцина «Спутник V» и ее варианты будут работать, снижая тяжелые заболевания и летальность, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Эффективность вакцины против заражений, конечно, скорей всего, не очень высокая. Точных данных нет, но судя по тому, что в странах, которые были хорошо вакцинированы, тем не менее идет высокая заболеваемость, вакцины слабо задерживают заражение.

