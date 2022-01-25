«Спутник V» против омикрона: поможет ли российская вакцина от нового штамма коронавируса

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти темпами, которых не было во время ни одной из предыдущих волн распространения ковида. И это несмотря на то, что России наконец-то удалось достичь неплохого (хотя и не идеального) показателя коллективного иммунитета — почти 65%. Значит ли это, что против нового штамма омикрон, который винят в этой волне заболеваемости, наши вакцины бессильны? Мы спросили врачей.
— Я думаю, что детальных исследований еще нет, но уже по предварительным данным видно, что вакцина «Спутник V» и ее варианты будут работать, снижая тяжелые заболевания и летальность, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Эффективность вакцины против заражений, конечно, скорей всего, не очень высокая. Точных данных нет, но судя по тому, что в странах, которые были хорошо вакцинированы, тем не менее идет высокая заболеваемость, вакцины слабо задерживают заражение.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
По данным Российского фонда прямых инвестиций, некоторые исследования в отношении взаимодействия «Спутника V» и омикрона проводились — в итальянском исследовательском институте Спалланцани совместно с учеными НИЦЭМ им.
— По крайней мере, можно сказать, что с точки зрения нейтрализующей способности вакцина ну как минимум не хуже, чем тот же Pfizer, а может, где-то в чем-то и лучше, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но при этом, конечно, все равно по истечении шести месяцев с момента первичной вакцинации нейтрализующая способность теряется, она падает постепенно, довольно заметно с третьего месяца после вакцинации. И надо сказать, что титры все-таки в отношении омикрона хуже, чем в отношении дельта-линии.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
По словам Альтштейна, так или иначе вакцины будут влиять на тяжесть заболевания и число летальных исходов. Это уже заметно по хорошо вакцинированным странам.
По некоторым данным, вакцинированные люди действительно переносят омикрон не так, как непривитые. В ЮАР, где омикрон впервые идентифицировали в ноябре прошлого года, было обнаружено, что у невакцинированных он проявляется так же, как это было в самом начале распространения пандемии, при уханьском варианте: выраженная слабость, мышечные боли, кашель, лихорадка, подъем температуры, потеря обоняния, одышка, боль в грудной клетке. А в Великобритании, где большая часть населения вакцинирована, ученые обнаружили, что некоторые симптомы у омикрона встречаются чаще, чем у предыдущих штаммов.