7 болезней печени, которые могут побеспокоить не сразу

Новогодние праздники могут подарить не только радость и веселье, но и чувство тяжести в голове, желудке и других органах. Печень традиционно берет удар на себя, но из-за того, что в ней нет нервной ткани, боли могут не беспокоить долгое время. Как позаботиться о печени уже сейчас — мы узнали у врачей.

Самые распространенные болезни печени — вирусные гепатиты (В и С), циррозы, алкогольный гепатит и аутоиммунные заболевания.



— Гепатиты B и C — не «желтые» (не проявляются на коже), их называют «ласковыми убийцами», потому что человек узнает, что он болен, когда уже начинается трансформация хронического гепатита в цирроз печени, — говорит Галина Барташевич. — У цирроза печени бывает три класса: A, B и C. При первом даже противовирусная терапия может быть успешной, а вот B и C — мы можем только продлевать жизнь и бороться за качество жизни, обратного пути нет, печень уже не может выполнять свои функции.