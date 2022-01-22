7 болезней печени, которые могут побеспокоить не сразу

Новогодние праздники могут подарить не только радость и веселье, но и чувство тяжести в голове, желудке и других органах. Печень традиционно берет удар на себя, но из-за того, что в ней нет нервной ткани, боли могут не беспокоить долгое время. Как позаботиться о печени уже сейчас — мы узнали у врачей.
Самые распространенные болезни печени — вирусные гепатиты (В и С), циррозы, алкогольный гепатит и аутоиммунные заболевания.
— Гепатиты B и C — не «желтые» (не проявляются на коже), их называют «ласковыми убийцами», потому что человек узнает, что он болен, когда уже начинается трансформация хронического гепатита в цирроз печени, — говорит Галина Барташевич. — У цирроза печени бывает три класса: A, B и C. При первом даже противовирусная терапия может быть успешной, а вот B и C — мы можем только продлевать жизнь и бороться за качество жизни, обратного пути нет, печень уже не может выполнять свои функции.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
В группу риска попадают люди с лишним весом, а также злоупотребляющие алкоголем или практикующие незащищенные половые контакты, внутривенные наркоманы и медицинские работники.
Очень часто одна непролеченная болезнь приводит к более тяжелой — так, из-за хронического гепатита человек получает цирроз печени. Клетки органа начинают отмирать и заменяются рубцовой тканью, а печень больше не может выводить токсины из организма.
Стоит обратиться к врачу, если вы заметили у себя следующие признаки:
- боль под правым ребром;
- тошнота;
- рвота;
- горечь во рту;
- желтизна кожи;
- потемнение мочи;
- осветление стула.
Всё это может сигнализировать о болезни печени, причем уже не на начальной стадии.
СЮЖЕТ
Важно ежегодно проходить осмотры у врача и поддерживать свой организм в тонусе: употреблять меньше алкоголя. А если врач всё-таки поставил диагноз, то каждый год нужно делать ультразвуковые исследования печени и сдавать анализы крови на гепатиты, вызванные вирусами. Также можно поставить прививку против гепатита.
— В случае с алкогольной болезнью печени необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя, — говорит гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. — При жировой болезни печени необходимо снижать массу тела и придерживаться диетических рекомендаций. Для профилактики гепатита В существует эффективная вакцина. Поскольку специфической профилактики гепатита С в настоящее время не разработано, необходимо придерживаться общих для вирусных гепатитов мер профилактики: предохраняться при половом контакте презервативом, избегать употребления наркотических средств и случайных интимных связей, не использовать чужие маникюрные наборы, пинцеты, ножницы или бритвы.
Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт, гастроэнтеролог.
Другие подробности о болезнях печени можно почитать в этом материале.