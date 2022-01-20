«Мутация вируса пошла в нужном направлении». Реаниматолог из США — про омикрон и спасение от него

Оправдались ли прогнозы вирусологов, что омикрон не так опасен, как его предшественники, и как влияют прививки на успешность лечения, «Фонтанке» рассказал Евгений Пинелис, пульмонолог-реаниматолог из США.



— Евгений, власти в РФ предупредили население о неминуемости новой вспышки пандемии из-за омикрона. Насколько первые оценки экспертов о новом штамме, который якобы менее опасен, чем «дельта», оказались справедливыми?



— С моей точки зрения, как врача в больнице, омикрон мягче. Мы видим намного меньше пациентов именно с вирусной пневмонией, которую так и не научились хорошо лечить во время прошлых волн.



— Насколько правдива информация, что омикрон меньше поражает легкие?



— Клинически мы видим историю, больше похожую на ситуацию с другими респираторными вирусами — редкие случаи пневмонии, а основная масса пациентов поступает из-за ухудшения состояния хронических болезней.



— На фоне омикрона растут официальные показатели заболеваемости в РФ. Суточная заболеваемость впервые за месяц превысила 30 тысяч. Вы как оцениваете влияние омикрона на динамику заболеваемости в Нью-Йорке?



— Заболевают очень много людей. Намного больше, чем в прошлые волны. Такая же ситуация по всей стране и в других странах.



— Чем принципиально отличается омикрон от предшественников в плане протекания болезни, методов лечения?



— Так как эта волна только началась, делать серьезные прогнозы пока опасно. Есть впечатление, что болезнь протекает мягче у большинства пациентов. Методы лечения не изменились. Повторюсь, мы видим намного меньше пациентов с пневмонией.



— Если прежние штаммы, например, давали побочки на органы пищеварения, то чем интересен омикрон в плане последствий?



— Про последствия говорить рано. Симптомы с этим вариантом примерно те же самые. Разве что обоняние пропадает реже.



— Среднее время госпитализации с омикроном уменьшилось или выросло?



— Не знаю. В реанимации скорее уменьшилось, в остальном не знаю, слишком рано.



— После появления омикрона производители вакцин рапортовали, что все известные вакцины работают, но уколов нужно больше. Вы можете рассказать о том, как влияет количество ревакцинаций на борьбу с этим штаммом?