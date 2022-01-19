«В США было по миллиону заболевших, в России может быть по 500 000»: профессор из Америки — о пандемии «омикрона»

— Был у человека хронический простатит — стало острое запирание канала, — объясняет Анча Баранова. — Был песок в почках или камни — они начали двигаться, обострился панкреатит… Все эти люди попали в больницы на фоне коронавируса. Совершенно другая структура заболеваемости, но от этого не менее опасная. Причем опасная по-другому. Я читала небольшое интервью с нью-йоркским врачом Евгением Пенелисом. Он — русского происхождения, достаточно известный коронавирусный рассказчик. Он пишет, что всегда есть вероятность врачебной ошибки. Человек всегда может, откровенно говоря, «накосячить». И если нагрузка на врачей возрастает раза в три, если медсестер не хватает, и они вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, бегают еще и в подвал за какими-то запасами, потому что других людей нет, то вероятность врачебных ошибок вырастает во много раз. Поэтому если вы сейчас можете не ехать в больницу, строго выполняя все назначения вашего лечащего врача, то всё будет хорошо. То, что есть у нас, будет и у вас. Причем очень скоро. Готовьтесь.



При этом, по мнению биолога, в больницах не различают, чем болен человек — «дельтой» или «омикроном». Потому что нет задачи ставить разницу между этими двумя типами вируса. Да и анализ на определение, чем именно заразился человек, делается только в Великобритании. Но для конкретного пациента это не играет сколь-нибудь значимой роли.



— В США секвенируется некоторое количество вируса только для того, чтобы следить за вариантами, — объясняет Анча Баранова. — Допустим, там секвенируется 0,5% от всех тестов в каждой местности, и делается вывод, сколько процентов чего присутствует. Но обратно к человеку этот анализ не возвращается. Насколько я знаю, в России этот анализ просто не делается. Никаких способов выяснить, «дельта» это или «омикрон», кроме сиквенса, нет. Да, есть некий ПЦР-тест, в котором если сработали все три праймера, значит, это «дельта» или стандартный вирус. Два — значит, это «омикрон». Но этот эффект тоже не сообщается.



В США есть предписание прекратить использование при лечении COVID-19 моноклональных антител. Потому что против «омикрона» работает только одно — сотровимаб.



— Из-за этого все остальные антитела просто отозвали, — рассказывает Анча Баранова. — Если они не работают, зачем их тратить? Но есть какой-то процент людей, у которых — «дельта», а не «омикрон». И эти моноклональные антитела этим людям бы помогли. Предположим, у нас 90% «омикрона» и 10% «дельты». Если бы мы могли отбирать больных по штаммам коронавируса, мы бы дали больным «дельтой» эти препараты. Но мы не даем. У нас предписание — не давать. Потому что «омикрон». Того же сотровимаба в России закуплено крайне мало, его дают только для беременных. А вот ковид-глобулина много. Его можно было бы использовать, но никто не изучал, работает ли он против «омикрона»? Поскольку он поликлональный, то шансов сработать и помочь человеку у него больше.



Вакцины защищают меньше, но защиту еще дают

Профессор-биолог уверена: существующие аденовирусные вакцины от COVID-19, Pfiser, Moderna, «Спутник V» меньше защищают от «омикрона», чем от «дельты», но всё равно лучше с ними, чем без них, и какую-то защиту, особенно со «свежего» укола, они дают.

— Это прям четко видно по кривым, — объясняет свою точку зрения ученый. — Видно, что люди, которые прошли вакцинацию или получили свежий бустер, не попадают в тяжелом состоянии в больницу, не госпитализируются. Невакцинированные госпитализируются. Никакой существенной разницы в структуре антигена между «Спутником» и другими вакцинами нет. По сравнению с другими аденовирусными вакцинами: «Джонсоном», «Зенекой» — «Спутник» сильнее.



— Образно выражаясь, — говорит профессор Баранова, — иммунитет похож на треугольник. Его высота — это уровень антител в крови. У привитых «Спутником» их меньше, чем у людей, получивших дозу вакцины Pfiser или Moderna. Однако аденовирусная вакцина, в которой присутствует неживой, но всё-таки правильно собранный вирус вызывает более широкий иммунный ответ, идет бОльшая стимуляция Т-клеточного иммунитета. И это — ширина треугольника. У иммунитета от «Спутника» основание шире, чем у мРНК-вакцин .

— Как соотносятся друг с другом «высота» иммунного треугольника и его «широта», можно узнать только в случае, если у нас есть популяция, где бок о бок вакцинировали и «Спутником», и какой-то другой вакциной, — считает Анча Баранова. — Как, например, это было сделано в Аргентине. Столько-то человек получили «Спутник», столько то — Moderna. Может быть, эти данные из-за эпидемии у нас когда-нибудь появятся. Пока их нет.



Профессор уверяет: легко можно было сделать так, что все разговоры о «чипировании» при вакцинации от COVID-19 можно было бы легко свести на нет. И даже предложила свой способ:



— «Спутник» разработали в конце 2020 года, — объясняет профессор. — Эту вакцину разработали быстрее всего. И если бы одновременно с запуском вакцинации отечественным препаратом страна бы закупила и Pfiser, и Moderna, а потом бы эти вакцины продавала… То есть есть бесплатный «Спутник» и есть безумно дорогие импортные вакцины. Ну, к примеру, долларов по 50–100. 8 тысяч рублей. Цена — вырви глаз. Люди бы ходили и говорили: вот, буржуинские вакцины дорогие, «Спутник» бесплатный, наверняка, там что-то «набадяжили», а на Moderna пенсии не хватит… Это был бы привычный дискурс про то, что богатые наживаются на пенсионерах, а пенсионеры никому не нужны. Разговоры о капусте и нехватке сыра в магазине. Этот дискурс ничем бы не отличался от типичного потребительского разговора людей, которые хотят купить пылесос, но вынуждены делать это в кредит. Всё бы приземлилось в бытовые реалии, и все разговоры о крови младенцев в вакцинах и о чипах 5G отошли бы на второй план. Просто потому что вчера продавали по пять, но большие, а сегодня — по три, но поменьше. Купите тот же Pfiser и раздавайте его за деньги. Ну, по 200 долларов. Цена бешеная, но всё равно дешевле поездки в Хорватию… Плюс страна на этом денег заработает, а люди полностью расслабятся, ощущая себя теми новыми русскими из анекдота про галстук за 300 долларов. Была бы точно такая же история. Все бы смеялись и рассказывали анекдоты, а не шапочки из фольги делали.

Локдаун уже невозможен?

Америка, считает профессор, допустила очень большую ошибку. Сначала сказали, что локдауна не будет, а теперь пытаются развернуться, причем на местах, кто в одну сторону, а кто в другую.

