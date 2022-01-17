«Если у вас уже нет COVID-19, это не значит, что вы выздоровели»: почему самые тяжелые последствия у молодых спортивных мужчин

По данным медицинской статистики Великобритании, Франции и США, штамм «омикрон» в три-семь раз заразнее предыдущего штамма «дельта», но его заразность компенсируется не таким тяжелым и длительным течением болезни. А вот об осложнениях после «омикрона» еще четких данных нет. Человечество пока не очень понимает, какие именно удары по нашему организму способен нанести новый вариант коронавируса. А ведь постковидный синдром — это серьезнейшая проблема, с которой столкнулось большинство переболевших предыдущими штаммами. По данным ВОЗ, каждый десятый из переболевших коронавирусной инфекцией страдает от осложнений.



— На протяжении полутора лет пандемии коронавируса в России мы ведем научные исследования, которые легли в основу методов реабилитации пациентов, перенесших ковид, — рассказывает доктор медицинских наук Лейла Дудченко. — Ведь то, что у человека уже нет вируса COVID-19, совсем не значит, что он выздоровел. Все наши пациенты столкнулись с последствиями болезни, которая поражает различные системы организма и обостряет уже имеющиеся хронические заболевания. Это могут быть разные группы синдромов, испытывая которые, человек нуждается в обязательной реабилитации. Тяжелое течение болезни плюс агрессивное ее лечение формируют общий постковидный синдром.

