«Если у вас уже нет COVID-19, это не значит, что вы выздоровели»: почему самые тяжелые последствия у молодых спортивных мужчин

Шутка о том, что, встречая новый, 20
По данным медицинской статистики Великобритании, Франции и США, штамм «омикрон» в три-семь раз заразнее предыдущего штамма «дельта», но его заразность компенсируется не таким тяжелым и длительным течением болезни. А вот об осложнениях после «омикрона» еще четких данных нет. Человечество пока не очень понимает, какие именно удары по нашему организму способен нанести новый вариант коронавируса. А ведь постковидный синдром — это серьезнейшая проблема, с которой столкнулось большинство переболевших предыдущими штаммами. По данным ВОЗ, каждый десятый из переболевших коронавирусной инфекцией страдает от осложнений.
— На протяжении полутора лет пандемии коронавируса в России мы ведем научные исследования, которые легли в основу методов реабилитации пациентов, перенесших ковид, — рассказывает доктор медицинских наук Лейла Дудченко. — Ведь то, что у человека уже нет вируса COVID-19, совсем не значит, что он выздоровел. Все наши пациенты столкнулись с последствиями болезни, которая поражает различные системы организма и обостряет уже имеющиеся хронические заболевания. Это могут быть разные группы синдромов, испытывая которые, человек нуждается в обязательной реабилитации. Тяжелое течение болезни плюс агрессивное ее лечение формируют общий постковидный синдром.
Лейла Дудченко — доктор медицинских наук, заведующая научно-исследовательским отделением пульмонологии Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, климатологии и реабилитологии им. Сеченова
Раздышаться и не паниковать
Больше всего осложнений приходится на пульмонологическую систему — ковидная пневмония бьет по бронхам и легким, мешая человеку вернуться к нормальному образу жизни. А фиброзные изменения могут привести к тяжелым последствиям — развитию тромбозов легочных артерий. Респираторные осложнения — самые распространенные среди перенесших COVID-19.
Далее следуют осложнения, затрагивающие кардиологическую и сосудистую систему — коронавирус может повредить миокард, нарушить кровоток, привести к образованию тромбов, особенно у тех, кто и до заражения страдал от кардиососудистых заболеваний. В группе кардиососудистого риска и пациенты преклонного возраста.
Центральная нервная система — еще одна мишень для коронавируса, который повреждает нервные рецепторы. Осложнения могут затронуть и опорно-двигательный аппарат, вызывая, например, боль в суставах.
— Если после выздоровления человека продолжает беспокоить выраженная одышка, длительный кашель, перепады артериального давления, боли в груди, в суставах, бессонница, депрессия, нарастание эмоциональных выпадов, низкая толерантность к физическим нагрузкам — это симптомы, которые свидетельствуют о постковидном синдроме, — говорит доктор медицинских наук Лейла Дудченко. — От этих сбоев в системе ни в коем случае нельзя отмахиваться, ведь без реабилитации состояние будет только усугубляться. Для начала нужно обратиться в поликлинику и встать на учет. В поликлиниках есть специалисты и хотя бы минимальные способы обследования. По результатам можно понять, какая из систем пострадала от COVID-19 и по какому профилю пациент нуждается в диспансеризации.
Особенно тяжелым после коронавируса может быть эмоциональный фон — затяжные депрессии, нарушения сна, психического состояния, вплоть до регулярных панических атак. Не каждый пациент легко переживает саму болезнь и ее осложнения.
По мнению эксперта, для успешной реабилитации нужно привлекать не только профильных врачей, но и психиатров, необходима психологическая коррекция, индивидуальные и групповые занятия, медикаментозная терапия.
Самолечение не пройдет
В идеале — каждый человек, страдающий от постковидного синдрома, должен пройти курс реабилитации.
— В нашем институте реабилитацию проходили очень тяжелые пациенты, например из Красноярского края, где на золотодобывающей станции была вспышка коронавируса с очень тяжелым течением болезни, — рассказывает доктор медицинских наук Лейла Дудченко. — География пациентов: от Москвы до Ханты-Мансийска. Многие приезжали по бюджетным путевкам. Есть и те, кто, не дожидаясь помощи государства, самостоятельно оплачивал реабилитацию.
Далеко не у всех жителей России есть средства, чтобы оплатить лечение в санатории и избавиться от постковидного синдрома. Но есть санатории и профилактории, работающие по системе ОМС. Да, в них стоит очередь из пациентов. Но лучше встать в эту очередь и добиваться путевки, чем бороться с осложнениями после ковида самостоятельно. Тем более в преддверии волны «омикрона»: человек, уже страдающий от ковидных осложнений, заболев новым штаммом, может перенести инфекцию гораздо тяжелее.
— Самое главное в лечении постковидного синдрома — не навредить, — считает Лейла Дудченко. — За полтора года исследования мы столкнулись с тем, что даже традиционные методы исследований не всегда выявляют особенности поражений. И самолечение в этом случае необходимо исключить — все эти дыхательные упражнения из Интернета или советы соседок без медицинского образования. К сожалению, пока нет даже единой методики реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, она в стадии разработки, и большинство санаториев предлагают программы, основываясь на собственном опыте и существующей лечебной базе. Но любое научно обоснованное восстановление под наблюдением врачей пойдет на пользу больше, чем ничегонеделание.